Grippe pendant la grossesse : l’aspirine à faible dose pourrait aider à prévenir les complications

L'ESSENTIEL Les infections grippales pendant la grossesse peuvent ressembler à la pré-éclampsie, une complication qui provoque une inflammation de l'aorte et des vaisseaux sanguins.

Les fœtus et le placenta de souris atteintes de la grippe A étaient plus petits que ceux de souris non infectées. Mais celles qui avaient eu de faibles doses d'aspirine tous les jours présentaient moins de complications.

Malgré ces résultats prometteurs, attention, il est déconseillé de prendre des médicaments sans consulter un professionnel de la santé pendant une grossesse.

Les femmes enceintes qui sont touchées par la grippe peuvent rencontrer une complication assez similaire à la pré-éclampsie. En effet, une inflammation de l'aorte et des vaisseaux sanguins peut survenir et réduire le flux sanguin vers le placenta.

L’aspirine à faible dose faisant partie des traitements possibles de la pré-éclampsie, la chercheuse principale postdoctorale du RMIT, Dr Stella Liong, a voulu savoir si ce type de prescription pourrait réduire aussi les complications de la grippe pendant la grossesse.

Leurs conclusions ont été présentées dans la revue Frontiers in Immunology.

L’aspirine réduit les complications chez les futures mamans grippées

La scientifique et ses collègues John O'Leary (Trinity College Dublin) et Doug Brooks (université d'Australie du Sud) ont remarqué que les fœtus et le placenta de souris atteintes de la grippe A étaient plus petits que ceux des futures mamans non infectées. Des marqueurs de faible taux d’oxygène dans le sang et de mauvais développement des vaisseaux sanguins ont également été relevés chez les fœtus.

Les essais ont ensuite révélé que les souris enceintes et grippées qui avaient eu quotidiennement de faibles doses d'aspirine, montraient moins d'inflammation, un meilleur développement fœtal et une survie de la progéniture plus importante.

Si ces résultats sont prometteurs, l’équipe de recherche rappelle aux femmes enceintes l’importance de consulter un médecin avant de prendre de nouveaux médicaments pendant la grossesse.

Grippe : avec une grossesse, le virus peut s’échapper des poumons

S'appuyant sur des études antérieures, Stavros Selemidis confirme que la grippe peut avoir des conséquences sur le déroulé d’une grossesse. "Nous pensions que le virus de la grippe restait simplement dans les poumons, mais pendant la grossesse, il s'échappe des poumons vers le reste du corps. Cette infection pourrait entraîner une maladie cardiovasculaire plus tard dans la vie, mais également une maladie cardiovasculaire chez la progéniture plus tard dans la vie."

"Il y a des implications à long terme pour la mère et le fœtus, et l'aspirine pourrait constituer une solution simple pour prévenir cette pathologie associée à la grippe", ajoute Doug Brooks dans un communiqué.