Aspirine : ce médicament très courant ralentit le cancer

L'ESSENTIEL Selon une méta-analyse, de très faibles doses d’aspirine pouvaient réduire la propagation des métastases chez les patients atteints de cancers.

La dose serait de 75 ou 81 milligrammes par jour.

Cette quantité serait associée à une réduction de 20 % des décès dus au cancer mais aussi de toutes causes confondues.

"Les bénéfices de l'aspirine dans le traitement du cancer ont été démontrés pour la première fois en 1968, explique Peter Elwood, professeur honoraire à l'Université de Cardiff, dans un communiqué. Elle cible un certain nombre de mécanismes biologiques clés du cancer, réduisant ainsi les risques de métastases et de complications vasculaires chez les patients atteints de cancer.”

Cancer : 75 ou 81 milligrammes d’aspirine par jour réduit les métastases

Pour confirmer les bienfaits de l’aspirine, Peter Elwood et son équipe ont fait une méta-analyse de 118 études, portant sur environ un million de patients atteints de toutes sortes de cancers. Leurs résultats ont été publiés dans la revue British Journal of Cancer. D’après les chercheurs, une très faible dose d’aspirine prise quotidiennement par les patients pourrait réduire le risque de propagation des métastases.

L'aspirine a plusieurs propriétés selon le Vidal. Ce médicament agit contre la douleur (antalgique), contre la fièvre (antipyrétique), peut fluidifier le sang (antiagrégant plaquettaire) et est aussi un anti-inflammatoire. Pour les douleurs et la fièvre, un adulte peut en prendre trois grammes par jour maximum, soit un gramme toutes les huit heures.

D’après les chercheurs, dans le traitement du cancer, la dose prise quotidiennement pour avoir des résultats positifs serait bien plus faible : de 75 ou 81 milligrammes par jour. Selon eux, cette quantité serait associée à une réduction de 20 % des décès dus au cancer mais aussi de toutes causes confondues. “L’utilisation d’aspirine à faible dose dans le traitement du cancer réduit la propagation des métastases et les complications liées aux caillots sanguins”, indique Peter Elwood.

L’aspirine comme traitement complémentaire du cancer

Autre point important : dans leur étude, les scientifiques n’ont trouvé "aucune preuve valable d'un saignement mortel imputable à l'aspirine", qui est un médicament qui peut augmenter le risque d'hémorragie gastro-intestinale. Ils ont observé des saignements d'estomac mais "moins graves que les saignements gastro-intestinaux chez les patients souffrant d'ulcères d'estomac ou d'infection de l'estomac".

Ainsi, les chercheurs estiment que l’aspirine pourrait être utilisée chez les patients atteints de cancer. “Compte tenu de sa relative sécurité et de ses effets positifs, l'utilisation de l'aspirine comme traitement complémentaire du cancer est pleinement justifiée, conclut Peter Elwood. L’aspirine est peu coûteuse et facilement disponible dans presque tous les pays. La promouvoir pourrait avoir des effets bénéfiques dans le monde entier.”