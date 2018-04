Antidouleurs en auto-médication : 60 millions de consommateurs recommande le paracétamol, mais déconseille l'aspirine

Paracatémal, ibuprofène, aspirine... Le magazine 60 Millions de consommateurs a publié jeudi un rapport bénéfice-risque d’une trentaine de traitements sans ordonnance que nous avons l'habitude d'utiliser.

Le paracétamol oui, mais avec modération

Selon l’association de défense des consommateurs, le paracétamol serait "le meilleur rapport bénéfice-risque" des antidouleurs examinés. Pour autant, alerte le professeur François Chast de l'Académie nationale de pharmacie, ce "n'est pas un bonbon. À 3 g par jour, il est anodin. À 10 g par jour, il devient potentiellement mortel".

Le mensuel recommande de n’en consommer que durant trois à cinq jours maximum et de privilégier la marque Dafalgan, le produit le moins dangereux et le plus efficace selon lui. Le Doliprane est moins bien noté par 60 Millions de consommateursen raison de sa composition (gluten, lactose, sodium, saccharose, sorbitol et aspartame), mais fait tout de même partie des antidouleurs les plus efficaces et les moins dangereux selon le mensuel.

Le marché juteux des antidouleurs à base de paracétamol

En France, le marché des antidouleurs à base de paracétamol se porte bien : selon le site spécialisé Planetoscope il se vend chaque année "245 millions de boites de Doliprane du groupe Sanofi pour un chiffres d'affaires de 245 millions d'euros" et "181 millions de boites d'Efferalgan pour un chiffres d'affaires de 180 millions d'euros". Le marché des antidouleurs à base de paracétamol a doublé entre 2002 et 2012 et représente 1,2 milliards d'euros. Plus précisément, "il se vend près de 14 boites par seconde ou 422 millions de boites par an". Depuis le 1er janvier 2018, plus de 139 580 000 de comprimés Doliprane et Efferalgan ont été consommés par les Français.

Attention tout de même, une récente étude avance que prendre du paracétamol de manière prolongée quand on est enceinte expose son futur enfant augmentait de 30% le risque de développer un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité (TDAH) et de 20% celui de développer un trouble du spectre autistique (TSA), par rapport aux femmes n’ayant pas pris cet antalgique quand elles étaient enceintes.

En 2016 dans l’Orne, l’Ordre régional des médecins avait sanctionné un médecin régulateur du Samu qui avait prescrit trop de paracétamol à un nourrisson fiévreux, finalement décédé un mois après son hospitalisation. Si ce degré de conséquences est rarement observé, les erreurs de dosage sont relativement fréquentes dans le rayon des traitements buvables et le risque peut être fatal.

Doliprane et alcool, un mariage explosif

Le magazine met également en alerte contre le mariage explosif du doliprane et de l'alcool. "Le problème de l’alcool, c’est que celui qui est métabolisé ou détoxifié par le foie, consomme l’usine à détoxification du paracétamol,confirme François Chast, président honoraire de l’Académie nationale de pharmacie interrogé par France Info. Les deux produits sont détoxifiés par les mêmes enzymes hépatiques, les mêmes types de mécanismes cellulaires. Et donc, à un moment, quand on a consommé trop d’alcool, on a épuisé ses chances de détoxification du paracétamol et il devient toxique pour le foie, au point qu’on peut avoir de véritables lyses hépatiques".

L'ibuprofène en deuxième choix

L'ibuprofène peut être utilisé en second choix : le magazine recommande l'Antaréne, l'Advil, le Nurofen et Spedifen. En janvier 2018, une étude avançait cependant que la prise régulière et continue d’ibuprofène, fréquente en médication familiale et fréquemment abusive chez les jeunes hommes sportifs de haut niveau, perturbe le fonctionnement normal du testicule, entraine un déséquilibre hormonal et des troubles de la formation des spermatozoïdes, habituellement rencontrés chez l’homme âgé, et appelé "hypogonadisme compensé".

L'aspirine est "à éviter"

L'aspirine en revanche, engendrerait une toxicité rénale et hépatique, voire des risques de saignements gastro-intestinaux. En outre, tous les médicaments étudiés composés d'aspirine sont "à éviter", insiste le mensuel.

Après un AVC ou un infarctus du myocarde, l’aspirine réduit les risques de récidive. En Europe, 40 à 60 % des personnes âgées en bénéficient. Mais chez les plus de 75 ans, cette approche pourrait comporter plus de risques que de bénéfices selon une étudepubliée en juin 2017 dans la revue Lancet. En effet, même à un dosage réduit, l’aspirine comporte un risque d’hémorragie digestive. Après 75 ans, le risque est multiplié par trois.