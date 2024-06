Comment les régimes protéinés influencent le microbiome intestinal

L'ESSENTIEL En menant une série d’expériences sur des souris, des chercheurs ont confirmé qu’un régime alimentaire protéiné induit une perte de poids significative et une réduction de la graisse corporelle.

"La supplémentation en protéines a également entraîné des changements dans l’abondance et la composition des bactéries intestinales."

"Les changements les plus importants se sont produits dans le groupe des acides aminés à chaîne ramifiée."

"Malgré l'augmentation de l'apport en protéines dans les régimes alimentaires occidentaux, en particulier chez les athlètes et les personnes obèses, le sort des protéines non digérées et leur impact sur la santé humaine restent largement méconnus." A l’occasion de la réunion annuelle de l'American Society for Microbiology, une équipe de chercheurs a apporté un nouvel éclairage sur les effets d’une alimentation riche en protéines sur la composition du microbiote intestinal.

Régimes protéinés et bactéries intestinales

En menant une série d’expériences sur des souris, les scientifiques de l’Université de l'Illinois à Chicago, aux Etats-Unis, ont pu examiner comment un excès de protéines non digérées dans le côlon peut fermenter et produire des métabolites bénéfiques, tels que les acides gras à chaîne courte, ou conduire à la production de métabolites nocifs comme l'ammoniac et les sulfures, qui sont liés à des troubles gastro-intestinaux et autres problèmes de santé. Ils ont également confirmé qu’un régime alimentaire protéiné induit une perte de poids significative et une réduction de la graisse corporelle.

Afin d’étudier les effets d’un tel régime sur les bactéries du microbiome intestinal, les chercheurs ont ensuite mené une expérience de quatre semaines avec des souris. Celles-ci ont reçu différents régimes alimentaires : riche en glucides ; protéiné standard ; protéiné enrichis en acides aminés aromatiques (associé à la plus importante perte de poids) ; ou protéiné enrichi en acides aminés à chaîne ramifiée pendant les deux semaines suivantes.

Les effets des acides aminés des protéines sur le microbiome intestinal

Grâce à des échantillons fécaux et des mesures de la graisse corporelle, les chercheurs ont pu comparer la composition microbienne selon les groupes alimentaires. Ils ont constaté que "la supplémentation en protéines a entraîné des changements dans l’abondance et la composition des bactéries intestinales", selon un communiqué. En utilisant des techniques d'apprentissage automatique, ils ont pu prédire à 97 % les régimes protéinés en se basant sur la composition microbienne intestinale. "Les altérations les plus importantes se sont produites dans le groupe des acides aminés à chaîne ramifiée", précisent-ils.

"Ces résultats fournissent une base cruciale pour comprendre comment les régimes riches en protéines influencent le microbiome intestinal et ouvrent la porte à de nouvelles études sur le rôle de l'alimentation dans la promotion d'un intestin sain et d'une santé globale", conclut le biologiste Samson Adejumo, auteur principal de la reherche.