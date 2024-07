Alcool : sa consommation régulière favorise la douleur chronique

L'ESSENTIEL La consommation chronique d'alcool peut rendre plus sensible à la douleur.

L'alcool est associé à des modifications du traitement de la douleur dans le cerveau ainsi que des changements dans l'activation du système immunitaire.

Les recherches doivent se poursuivre pour diagnostiquer ou potentiellement traiter les douleurs chroniques liées à l'alcool.

La consommation chronique d'alcool peut entraîner une plus grande sensibilité à la douleur. C'est la conclusion de travaux portant sur les liens complexes entre l'alcool et la douleur, que des scientifiques de l’institut de recherche Scripps à San Diego en Californie (États-Unis) ont menés. Deux mécanismes moléculaires différents produiraient ces effets, l'un provoqué par la consommation d'alcool et l'autre par le sevrage alcoolique.

Les résultats de leurs recherches, publiées dans le British Journal of Pharmacology, proposent également de nouvelles cibles médicamenteuses pour traiter la douleur chronique et l'hypersensibilité associées à l'alcool.

Un lien entre douleur chronique et dépendance à l'alcool

"Il est urgent de mieux comprendre la voie à double sens entre la douleur chronique et la dépendance à l'alcool, a affirmé l'autrice principale Marisa Roberto, professeure de neurosciences à l’institut de recherche Scripps, dans un communiqué. La douleur est à la fois un symptôme répandu chez les patients souffrant de dépendance à l'alcool, ainsi qu'une raison pour laquelle les gens sont poussés à boire à nouveau."

Les troubles liés à la consommation d'alcool, tels que les abus d'alcool et l’addiction à l’alcool, peuvent provoquer de nombreuses maladies chroniques, notamment les maladies cardiaques, les accidents vasculaires cérébraux, les maladies du foie ou certains cancers.

La consommation excessive d’alcool entraîne des douleurs continues

L'un des nombreux effets de la consommation d'alcool à long terme est la douleur : plus de la moitié des personnes souffrant de troubles liés à la consommation d’alcool ressentent une douleur continue, quel que soit le type, selon l'institut de recherche Scripps. Cela inclut la neuropathie alcoolique, une lésion nerveuse qui entraîne des douleurs chroniques ainsi que d'autres symptômes.

D'autres études ont également montré que l'alcool provoque des changements dans la manière dont le cerveau gère les signaux de douleur, ainsi que des modifications dans la façon de l'activation du système immunitaire. La douleur, à son tour, peut créer une augmentation de la consommation d'alcool. Par ailleurs, pendant le sevrage, les personnes peuvent souffrir d'allodynie, trouble dans lequel un stimulus inoffensif est perçu comme douloureux.

L'alcool peut provoquer de l'allodynie

L'équipe de Marisa Roberto voulait comprendre les causes de ces différents types de douleurs liées à l'alcool. Dans leur étude, ils ont comparé trois groupes de souris adultes : les animaux dépendants à l'alcool (buveurs excessifs), les animaux ayant un accès limité à l'alcool et n'étant pas considérés comme dépendants (buveurs modérés) et ceux n'ayant jamais bu d'alcool.

Chez les souris dépendantes, l'allodynie est apparue pendant le sevrage alcoolique et la consommation ultérieure d'alcool a considérablement réduit la sensibilité à la douleur. Par ailleurs, environ la moitié des souris qui n'étaient pas dépendantes ont également montré des signes de sensibilité accrue à la douleur pendant le sevrage de l'alcool mais, contrairement aux souris dépendantes, cette neuropathie n'a pas été inversée par la réintroduction de l'alcool.

Le lien entre alcool et douleur chronique doit faire l'objet d'autres recherches

Les scientifiques ont ensuite mesuré les niveaux de protéines inflammatoires chez les souris, ils ont découvert que même si les voies de l'inflammation étaient élevées chez les animaux dépendants et non dépendants, certaines molécules spécifiques étaient en augmentation uniquement chez les souris dépendantes. Cela suggère que différents mécanismes moléculaires peuvent contribuer aux deux types de douleur. Cela donne également un aperçu des protéines inflammatoires qui pourraient être utilisées comme cibles médicamenteuses pour lutter contre la douleur liée à l'alcool.

L’équipe de la professeure Roberto continue désormais d'étudier comment ces molécules pourraient être utilisées pour diagnostiquer ou même traiter les douleurs chroniques liées à l'alcool.