Glycémie : cette boisson pourrait vous aider à contrôler le taux de sucre sanguin

L'ESSENTIEL Consommer du thé noir tous les jours permettrait de stabiliser la glycémie, le taux de sucre sanguin.

Cela contribuerait à réduire le risque de diabète de type 2.

De nouveaux travaux devront confirmer cette hypothèse.

Le thé noir est-il un allié contre le diabète ? C’est l’hypothèse d’une étude présentée lors du Congrès annuel de l'Association européenne pour l'étude du diabète (EASD), à Hambourg. Selon ses auteurs, la consommation quotidienne de thé noir serait associée à un meilleur contrôle du taux de sucre dans le sang, et donc à un risque réduit de diabète de type 2.

Thé et diabète : une étude sur les habitudes de consommation de 2.000 personnes

Ces travaux ont été conduits par des chercheurs de l'Université d'Adélaïde en Australie et de l'Université du Sud-Est en Chine. "Les bienfaits du thé pour la santé, notamment dans la réduction du risque de maladies cardiovasculaires et de diabète de type 2, ont été rapportés dans plusieurs études ces dernières années, mais les mécanismes sous-jacents à ces bienfaits restent flous", note le co-auteur principal de l'étude, Tongzhi Wu de l'Université d’Adélaïde.

Pour éclaircir ce sujet, les auteurs ont utilisé les données de près de 2.000 adultes. Parmi eux, certains étaient des consommateurs réguliers de thé, d’autres n’en buvaient pas du tout. Ils ont été interrogés sur leur fréquence de consommation et le type de thé bu.

Boire du thé noir est associé à un risque réduit de diabète de type 2

Les chercheurs ont examiné l'association entre la fréquence et le type de thé consommé et l'excrétion de glucose dans l’urine, la résistance à l'insuline et de l'état glycémique (défini comme des antécédents de diabète de type 2, l'utilisation de médicaments antidiabétiques ou un test oral anormal de tolérance au glucose de 75 g). "Les personnes atteintes de diabète ont souvent une capacité accrue de réabsorption rénale du glucose, de sorte que leurs reins récupèrent plus de glucose, l'empêchant ainsi d'être excrété dans l'urine, ce qui contribue à une glycémie plus élevée", précisent les auteurs.

Pour comprendre le rôle du thé, ils ont écarté différents facteurs pouvant avoir un impact sur la glycémie. Leur analyse montre que la consommation quotidienne de thé était associée à une augmentation de l'excrétion urinaire de glucose et à une réduction de la résistance à l'insuline, ainsi qu'un risque réduit de 15 % de prédiabète et un risque réduit de 28 % de diabète de type 2, par rapport aux personnes qui ne boivent jamais de thé. "Ces effets favorables sur la santé étaient plus marqués chez les buveurs de thé noir", observent les auteurs. En comparaison aux personnes ne buvant jamais de thé noir, ceux qui en consommaient tous les jours avaient un risque de prédiabète réduit de 53 % et un risque de diabète de type 2 diminué de 47 %.

Diabète de type 2 : comment expliquer les bienfaits du thé noir ?

"Ces effets bénéfiques sur le contrôle métabolique peuvent résider dans la manière dont le thé noir est produit, qui implique une fermentation microbienne, un processus qui peut produire des composés bioactifs uniques (notamment des alcaloïdes, des acides aminés libres, des polyphénols, des polysaccharides et leurs dérivés) qui présentent de puissants antioxydants et anti-inflammatoires, améliorent à la fois la sensibilité à l'insuline et les performances des cellules bêta du pancréas, et modifient la composition des bactéries dans l’intestin", supposent les auteurs. Pour le professeur Zilin Sun, co-auteur et chercheur à l'Université du Sud-Est, la consommation quotidienne de thé noir a le potentiel de réduire le risque et la progression du diabète de type 2 grâce à ses effets positifs sur la glycémie. Il souligne aussi que c’est une habitude facile à mettre en place. Mais cette étude est osbervationnelle : d’autres travaux sont en cours pour confirmer ces résultats avec un groupe de personnes atteintes de diabète de type 2.