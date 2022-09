Boire beaucoup de thé préserve la santé selon de nombreuses études

L'ESSENTIEL Le thé est la deuxième boisson la plus consommée dans le monde après l’eau.

La différence entre les thés réside dans la façon dont il est traité : le thé vert ne s'oxyde pas beaucoup, le thé noir s'oxyde jusqu'à devenir noir et le thé Oolong s'oxyde partiellement.

Bonne nouvelle pour les amateurs de thé !

D’après des chercheurs chinois, boire quatre tasses par jour de thé noir, vert ou Oolong (un thé traditionel chinois) réduirait de 17 % le risque de développer un diabète de type 2 en l'espace d'une décennie.

Le thé aide à réduire la glycémie

D’après l'auteure principale, Xiaying Li, de l'Université des sciences et technologies de Wuhan, en Chine :

"Il est possible que des composants particuliers du thé, comme les polyphénols, puissent réduire la glycémie.”

Les polyphénols sont des composés présents naturellement dans les plantes de thé et fournissent les antioxydants qui diminuent l’inflammation et le stress oxydatif dans l'organisme.

Les polyphénols dominants du thé vert, les catéchines, peuvent être particulièrement utiles pour prévenir les maladies en protégeant les cellules. Lorsque les feuilles de thé vert sont fermentées pour obtenir du thé noir, les catéchines se transforment en théaflavines, une autre forme d'antioxydants.

Diabète de type 2 : au moins 4 tasses par jour pour réduire les risques

Cette nouvelle méta-analyse de 19 études confirme que la consommation de thé est bien un geste simple qui présente de nombreux avantages pour la santé.

Les résultats des travaux menés sur plus d'un million d'adultes dans huit pays seront présentés lors de la réunion annuelle de l'Association européenne pour l'étude du diabète.

Les scientifiques indiquent qu'il y a moins d'avantages à boire moins de tasses de thé : en effet, une à trois tasses par jour ne réduisent que de 4 % le risque de diabète de type 2, selon les résultats et le risque de développer un diabète diminuait de 1 % pour chaque tasse supplémentaire par jour.

Thé noir : 2 tasses ou plus réduisent les risques de décès

Une étude publiée le mois dernier avait également révélé que la consommation quotidienne de deux tasses ou plus de thé noir réduisait le risque global de décès de 9 à 13 % chez les Britanniques sur une période de 14 ans, par rapport aux personnes qui ne buvaient pas de thé.

Les chercheurs avaient également révélé une association entre la consommation de plusieurs tasses de thé et un risque plus faible de maladie coronarienne et d'accident vasculaire cérébral.