Comment manger sain avec des aliments transformés ?

L'ESSENTIEL Des chercheurs ont créé un menu avec une majorité d'aliments ultra-transformés, mais respectant les recommandations nutritionnelles du gouvernement américain.

Il respectait presque tous les seuils, mais contenait trop de sel et pas assez de céréales complètes.

Cependant plusieurs études montrent que les aliments ultra-transformés peuvent être dangereux pour la santé.

Pour manger mieux, il faut limiter les aliments ultra-transformés. Cette recommandation émane du Programme National Nutrition Santé du ministère de la santé. Pourtant, des chercheurs américains estiment que les aliments transformés sont compatibles avec une alimentation équilibrée et saine. Dans The Journal of Nutrition, ils développent leur théorie.

Ces scientifiques du centre de recherche sur la nutrition humaine de l'Agricultural Research Service (ARS) situé à Grand Forks aux États-Unis avaient pour objectif de démontrer la possibilité de construire un menu correspondant aux recommandations des Dietary Guidelines for Americans (DGA) 2020-2025, un document gouvernemental fournissant des conseils pour adopter une alimentation équilibrée, tout en intégrant des aliments transformés.

Qu’est-ce qu’un aliment transformé ?

Pour le démontrer, ils ont utilisé une échelle appelée NOVA. Elle classe les aliments en quatre groupes selon leur degré de transformation : 1 pour les aliments non transformés ou peu transformés ; 2 pour les ingrédients culinaires transformés; 3 pour les aliments transformés; et 4 pour les aliments ultra-transformés. En préambule de leur étude, les chercheurs précisent que certains aliments dits ultra-transformés, selon cette échelle, sont riches en nutriments, "malgré leur niveau de transformation". "Tous les yaourts avec des sucres ajoutés sont classés produits ultra-transformés, selon NOVA, précisent-ils. Cependant, le yaourt est une bonne source de nutriments importants comme le calcium et le potassium (…)." Ils citent aussi l’exemple des pains aux céréales complètes, aussi classés comme produits ultra-transformés alors qu’il s’agit de sources de nutriments.

Un régime équilibré avec plus de 90 % d’aliments ultra-transformés

Pour tester si les aliments ultra-transformés peuvent être intégrés à une alimentation saine, les chercheurs ont créé un menu avec petit-déjeuner, déjeuner, dîner et collations avec un schéma alimentaire de 2 000 calories quotidiennes sur sept jours. "Les aliments inclus dans le menu sont conformes aux recommandations de la DGA pour les portions de groupes et sous-groupes de fruits, légumes, céréales, aliments protéinés et produits laitiers", notent-ils. Les scientifiques ont sélectionné des produits alimentaires qui contiennent moins de graisses saturées et de sucres ajoutés tout en contenant suffisamment de micronutriments et de macronutriments. "Certains des aliments ultra-transformés utilisés dans ce menu étaient des haricots en conserve, des flocons d'avoine instantanés, du lait ultra-filtré, du pain au blé complet et des fruits secs", précisent-ils. Au total, le schéma alimentaire qu’ils ont constitué contenait 91 % d’aliments ultra-transformés. "Le menu que nous avons développé a obtenu 86 points sur 100 sur l'Indice de l’alimentation saine de 2015, respectant la plupart des seuils, à l'exception de la teneur en sodium et des céréales complètes entiers." Pour le premier, l’alimentation dépassait les recommandations et pour le second, elle ne contenait pas assez de céréales complètes.

Aliments ultra-transformés : quels effets sur la santé ?

Pour les auteurs, ces résultats montrent qu’il est possible d’avoir une alimentation saine avec des aliments ultra-transformés. Mais ils comptent poursuivre leurs travaux, car d’autres études ont montré que ces produits pouvaient avoir des effets néfastes pour la santé. "Plusieurs caractéristiques des aliments ultra-transformés conduisent à penser qu’ils pourraient avoir des effets négatifs sur la santé, comme le suggèrent une vingtaine d’études épidémiologiques publiées récemment en France et à travers le monde", est-il indiqué dans le programme Manger bouger. D’après le site, ces produits sont de moins bonne qualité nutritionnelle, peuvent contenir des additifs et la transformation pourrait avoir un impact sur notre capacité à absorber les nutriments qu’ils contiennent.