Le Nutri-Score évolue pour "promouvoir des aliments plus favorables à la santé"

Régulièrement critiqué pour son mode de calcul mais néanmoins très utilisé par les Français, l’algorithme du Nutri-Score vient d’être recalibré.

Guider les consommateurs

"Dans le cadre de la gouvernance transnationale du Nutri-Score, le comité de pilotage - constitué des autorités compétentes de la Belgique, la France, l’Allemagne, le Luxembourg, les Pays-Bas, l’Espagne et la Suisse - a finalisé le processus de révision de l’algorithme de calcul", peut-on lire dans un communiqué de presse envoyé par le ministère de la Santé et Santé Publique France.

"Ce nouvel algorithme renforcera l’efficacité du Nutri-Score pour classer les aliments et les boissons en cohérence avec les principales recommandations des pays européens et guider les consommateurs vers des choix éclairés favorables à leur santé", ajoutent les autorités sanitaires.



Afin de se prémunir des maladies chroniques et de lutter contre l’obésité, le nouvel outil va notamment évoluer sur l’évaluation les boissons. Les scientifiques veulent ainsi atteindre les principaux objectifs suivants :

- harmoniser l’algorithme en assurant une classification cohérente de l’ensemble des boissons.

- Mieux différencier la composition nutritionnelle des boissons selon leur teneur en sucres et en édulcorants.

- Maintenir la position spécifique de l’eau – seule boisson recommandée sans réserve par les organisations internationales – dans la catégorie A.

Assurer une cohérence

Le nouvelle algorithme conservera en revanche une classification globalement similaire des jus de fruits, des nectars et des smoothies, cette dernière ayant été jugée adéquate par les experts au regard de la littérature scientifique.

Désormais, les pays ayant déjà déployé le Nutri-Score peuvent engager leur procédure nationale visant à adopter formellement le nouvel algorithme de calcul. "Afin d’assurer une cohérence entre les différents territoires, les pays engagés se sont accordés sur une mise en œuvre coordonnée du nouvel algorithme une fois les procédures règlementaires finalisées par les différents acteurs d’ici la fin de l’année 2023" précisent les autorités sanitaires. A compter de cette date, les opérateurs disposeront d’un délai de deux ans pour adapter le Nutri-Score de leurs produits.