Cancer du sang : la viande rouge transformée augmente les risques

L'ESSENTIEL Des chercheurs ont confirmé un lien entre viande rouge transformée et deux cancers du sang : la leucémie aigüe myéloïde et le syndrome myélodysplasique.

Plus une personne en consomme, plus elle a de risques d'en développer un.

En revanche, le poisson et les acides gras, également testés, n'augmentent pas les risques de cancers du sang.

La viande rouge est très souvent pointée du doigt lorsqu’on cherche des responsables au développement des tumeurs cancéreuses, d’autant plus si elle est transformée. Une nouvelle étude japonaise confirme que cet aliment est bien lié à un risque accru de cancer du sang.

Viande rouge transformée : une consommation importante est liée au cancer du sang

Les chercheurs ont voulu vérifier plus précisément l’incidence des cas de deux formes de cancers du sang (la leucémie aigüe myéloïde et les syndromes myélodysplasiques) en fonction du régime alimentaire. Ils ont ainsi consulté les dossiers de 93.366 personnes ayant participé à l'étude prospective basée sur le centre de santé publique du Japon.

Les scientifiques ont évalué leur consommation de viande, de poisson et d’acide gras. Ils ont par ailleurs identifié 67 cas de leucémies aigües myéloïdes (LAM) et 49 cas de syndromes myélodysplasiques (SMD) au cours des cinq années de suivi.

La consommation accrue de viande rouge transformée était associée à une incidence accrue de leucémies aigües myéloïdes et de syndromes myélodysplasiques, avec un rapport de risque de 1,63 pour les personnes mangeant de grandes quantités de cet aliment par rapport à celles qui en avait peu dans leur menu.

Cancer du sang : vous pouvez manger du poisson sans crainte

Si - au vu des résultats publiés sur le site de la revue scientifique Environmental Health and Preventive Medicine - il serait préférable d’éviter les rôtis, les saucisses et la poitrine de bœuf fumé, le poisson et les acides gras (oméga-3 et oméga-6) ne se semblent pas poser de problème. L’équipe n’a, en effet, trouvé aucune association entre ces deux groupes d’aliments et les deux cancers du sang étudiés.

Les auteurs concluent dans leur article : "nos résultats ont montré qu'une consommation plus élevée de viande rouge transformée était associée à une incidence accrue de leucémies aigües myéloïdes et de syndromes myélodysplasiques. En revanche, les autres apports d'intérêt avaient une association nulle avec l'incidence des LAM/SMD".