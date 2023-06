Comment apaiser sa peur de l'imprévisible ?

L'ESSENTIEL L'imprévisible est une constante inévitable de la vie.

Les imprévus ou le changement peuvent provoquer dépression, angoisse ou phobies.

Accepter l'imprévisible peut devenir une source de découverte de soi-même.

Entre souffrance et joie, la vie offre des hauts et des bas inhérents à notre existence. Pour faire face à l'inconfort et au stress de l'imprévisible, il est possible d'adapter sa perception pour trouver une plus grande sérénité au quotidien.

Accueillir le changement

Au cours de notre vie, nous sommes tous confrontés à des éléments imprévisibles, des défis et des tensions. La résistance à ces fluctuations ne fait qu'accentuer le stress et l'anxiété, déclenchant chez certains un blocage pouvant aller jusqu’à une dépression, ou chez d’autres des angoisses telles qu’elles se traduisent par des phobies ou des crises d’angoisse.

C'est en acceptant que l'imprévisible est une constante inévitable de la vie que nous pouvons trouver une forme de résilience nécessaire pour traverser les moments difficiles. Puisque le changement et les périodes de turbulences sont inévitables, ils peuvent même être source de défis utiles à certaines étapes de la vie.

Prendre du recul face à l'inconnu

La façon dont nous interprétons chaque expérience peut avoir un impact considérable sur le bien-être émotionnel. Nous sommes tous victimes de nos propres interprétations biaisées car influencées par nos peurs et nos préjugés.

Prendre du recul, c'est être capable d'adopter une perspective plus objective et équilibrée qui permet surtout de se faire suffisamment confiance pour voir les choses telles qu'elles sont réellement plutôt que de les distordre par la peur. L’aide d’un thérapeute ou de l’entourage à ce stade permet d’adopter ce point de vue diffèrent.

Être capable de cultiver la sérénité

Certaines techniques de relaxation comme la sophrologie, la méditation ou encore l'auto-hypnose peuvent être très utiles pour se tourner vers son intérieur plutôt que de se laisser emporter par les circonstances extérieures. En se connectant à son être profond, il est possible de trouver la clarté et la stabilité nécessaires pour rester calme et centré, même lorsque tout semble se dérouler de manière chaotique.

En pratiquant au quotidien, l'imprévisibilité peut devenir une source de croissance et de découverte y compris lors des moments les plus difficiles.

En savoir plus : "Se guérir du stress: Techniques anti-anxiété pour cesser de trop s’inquiéter. Découvrez comment rester calme sous pression grâce à la résilience émotionnelle et à la force mentale" de Derick Howell.