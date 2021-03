Origine du virus : que dit le rapport de l’OMS ?

"Nous n'avons pas encore trouvé la source du virus", a déclaré Tedros Adhanom Ghebreyesus, mardi 30 mars. Le directeur général de l’Organisation mondiale de Santé s’exprimait à l’occasion de la publication du rapport de l’OMS sur les origines du nouveau coronavirus. Il a été produit par 34 chercheurs internationaux, qui se sont rendus du 14 janvier au 10 février 2021, à Wuhan, là où les premiers cas ont été détectés. Le directeur général de l’OMS souligne que ce rapport est un "début très intéressant", mais qu’il faut "continuer à suivre la science et ne négliger aucune piste dans notre démarche".

As far as @WHO is concerned all hypotheses remain on the table. This report is a very important beginning, but it is not the end. We have not yet found the source of the #COVID19 virus, and we must continue to follow the science and leave no stone unturned as we do.