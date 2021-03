Comment aider votre enfant à comprendre la notion du temps ?

Dans les premières années de sa vie, l'enfant vit au présent et a du mal à penser à ce qu'il s'est passé avant ou à ce qu'il se passera après. Commencer petit à petit à parler du temps lui permettra de se familiariser avec ces notions.

Comment parler du temps à votre enfant avant 4 ans ?

Si les mots "hier", "matin", "demain" ou "dans une semaine" sont encore très abstraits pour lui, vous pouvez l'encourager en intégrant la notion de temps quand vous lui parlez pour qu'il se familiarise avec les moments importants de la journée. À partir de 3 ans, apprenez-lui les notions de "avant" et "après" en l'incitant à faire les choses dans un ordre particulier, comme par exemple "se laver les mains puis manger", ou encore "mettre son pyjama puis se laver les dents".

Vers l'âge de 4 ans, il commence à mieux comprendre les moments de la journée et même les jours de la semaine. Pour l'aider à mieux intégrer cette notion du temps, vous pouvez vous servir d'un calendrier où rappeler quand un événement a eu, ou aura lieu : "tu vas chez ta cousine dans deux dodos", "tu as vu ton papy hier". À cet âge, cependant, il est préférable de ne pas lui demander de se projeter dans des déchéances de plus de quelques jours dans le passé ou le futur.

Après 4 ans comment l'aider à apprendre la notion du temps ?

Quand il commence à mieux se situer dans sa journée, vous pouvez utiliser le jeu pour l'inciter à raconter sa routine en fonction des moments. Se servir d'images peut être utile pour qu'il visualise mieux la séquence des événements.

Après 4 ans, c'est aussi l'âge pour lui apprendre les saisons et l'inviter à mieux se situer tout au long de l'année en faisant par exemple un collage avec les activités en fonction des mois. Si cela l'intéresse, vous pouvez aussi faire ensemble un planning de la semaine où vous y collez ou dessinez chaque activité pour l'aider à se situer et mettre en place des habitudes.

