Covid-19 : troubles intestinaux et acouphènes parmi les symptômes

L'ESSENTIEL 16% des cas de Covid-19 sont pris en charge uniquement pour des problèmes gastro-intestinaux telles que la nausée, la diarrhée, les vomissements ou encore les douleurs abdominales.

Lors de l’analyse de l’état de santé des patients à leur arrivée à l’hôpital, l’épaississement de la paroi intestinale est le symptôme qui est le plus ressorti.

40% des personnes présentant des symptômes de la Covid-19 subissent également une aggravation de leurs acouphènes.

De nouveaux symptômes de la Covid-19 continuent d'être découverts. Les derniers en dates sont les troubles intestinaux et l’aggravation des acouphènes. Le premier serait un signe de présence du virus même en l’absence de tout trouble respiratoire. Le second est une conséquence de l’infection pour les personnes qui souffrent déjà de cette pathologie.

L’épaississement de la paroi intestinale en tête

Une méta-analyse, c’est-à-dire l’étude de plusieurs publications scientifiques, menée par trois médecins radiologues de l'université de l'Alberta au Canada révèle que 16% des cas de Covid-19 sont pris en charge uniquement pour des problèmes gastro-intestinaux telles que la nausée, la diarrhée, les vomissements ou encore les douleurs abdominales. Publiée le 14 septembre dans la revue Abdominal Radiology, elle avance l’examen d’imagerie abdominale faciliterait le diagnostic de la Covid-19. Pour cette étude, les chercheurs ont analysé 36 publications parues entre le 31 mars et le 15 juillet 2020.

La Covid provoque des accouphènes

L’aggravation des acouphènes est un autre symptôme de la Covid-19, à classer du côté des effets à long terme. Une étude menée par des chercheurs britanniques de l’université Anglia Ruskin révèle que 40% des personnes présentant des symptômes de la Covid-19 subissent également une aggravation de leurs acouphènes. Les scientifiques, qui ont publié les résultats de leur étude le 5 novembre dans la revue Frontiers in Public Health, se sont basés sur 3 103 patients qui souffrent d’acouphènes à travers 48 pays.

Si la majorité des participants souffraient déjà d’acouphènes avant leur infection à la Covid-19, un petit nombre a signalé que c’est l’infection qui a déclenché leurs acouphènes. En outre, les participants à l’étude suggèrent que les mesures de distanciation sociale mises en place pour lutter contre la propagation du virus ont participé à l’aggravation de leurs accouphènes. Les inquiétudes telles que la peur d'attraper le virus, les problèmes financiers, la solitude et les troubles du sommeil ont contribué à rendre les acouphènes plus gênants pour 32% des participants. De plus, la crise sanitaire a rendu l’accès aux soins plus difficile, favorisant la détérioration de l'état des patients.