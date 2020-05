L'actualité scientifique, avec le Dr Jean-Paul Marre :

- La vascularite qui frappe des enfants (125 cas en France et un décès) serait bien liée à Covid-19, sans remettre en cause le caractère bénin que cette maladie revêt le plus souvent chez les plus jeunes.

L'actualité du déconfinement, avec Thierry Borsa :

- Un baromètre des nouveaux cas de Covid-19 permet de mesurer la façon dont se déroule le déconfinement. Des chiffes qui montrent une légère hausse mais qui restent rassurants.

L'invité du Dr Jean-François Lemoine :

- Le Pr Philippe Juvin, patron des urgences de l'hôpital Georges Pompidou, réagit aux annonce faites ce week-end par Olivier Véran, ministre de la Santé, sur l'avenir de l'hôpital. Il redoute un "exercice de communication" et des "promesses de lendemain qui chantent" qui ne seraient pas suivis d'effets alors que se pose la question de savoir "comment nous allons faire demain pour pouvoir soigner tout le monde". Un réquisitoire sévère sur l'état de notre système de santé.