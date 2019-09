Comportement : comment nos choix sont basés sur nos incertitudes

Le système de récompense fait partie inhérente du fonctionnement des humains et des mammifères. Il participe même à leur survie, car il fournit la motivation nécessaire pour réaliser des actions ou adapter un certain comportement. Le terme de "récompense" peut désigner deux choses: une situation d’apprentissage dans laquelle le mammifère reproduit un comportement car il a entrainé un stimulus positif, ou alors l’obtention du stimulus positif lui-même.

Ce système est situé dans le cerveau et permet donc de prendre des décisions. Une nouvelle étude menée sur des humains et des singes par l’université de Dartmouth (Angleterre), démontre que l’incertitude joue également un rôle important dans la prise de décision.

Les résultats de ces travaux sont publiés dans la revue Nature Human Behaviour.

Le risque n’est pas forcément moteur de décision

Imaginons qu’un pari simple consiste à obtenir une récompense. D’après les chercheurs, si l’ampleur ou le montant de la récompense est connu mais que la probabilité de la récompense est inconnue et doit être apprise, l’être humain comme le singe changera de stratégie.

Ces résultats contredisent l’une des hypothèses les plus fondamentales en économie, neuroéconomie et en théorie du choix, selon laquelle les décideurs se basent principalement sur les risques. En réalité, cela arrive uniquement lorsque la probabilité de récompense et son ampleur sont clairement connues.

"Il s’agit de la première étude inter-espèces fondée sur un modèle expérimental similaire, qui montre que les humains et les singes changent de stratégie lorsqu’ils passent d’un choix à risque (lorsque les probabilités de récompense sont connues) à un choix à incertitude (lorsque les probabilités de récompenses sont inconnues et doivent être apprises)", explique le professeur Alireza Soltani, l’un des auteurs principaux de l’étude.

C’est l’incertitude qui pousse à prendre des risques

Ainsi, lorsqu’il y a une incertitude sur la probabilité de récompense, les humains comme les singes optent plus souvent pour une décision risquée selon les chercheurs en donnant plus d’importance à l’ampleur de la récompense. Or, lorsque la probabilité de récompense est connue, la décision est "plus sage".

Pour mieux comprendre ce système, voici un exemple (qui n’a pas été utilisé au cours de l’étude). Imaginons que vous pouvez gagner de l’argent grâce à un tirage au sort gratuit. Tout ce que vous avez à faire, c’est de choisir un billet dans l’un des deux bols: le bol numéro 1 contient 99 billets gagnants d’une valeur de 100€ chacun, et un billet d’une valeur de 0€. Le bol numéro 2 contient 50 billets gagnants d’une valeur de 250€ et 50 billets d’une valeur de 0€. Quel bol allez-vous choisir ?

D’après les résultats de l’étude, la plupart des gens choisiront le bol 1, même si le bol 2 pourrait être le plus lucratif. Et cela parce qu'avec le bol 1, il y a plus de chances d'être récompensé. Pour prendre votre décision, vous avez probablement créé une valeur subjective pour chacun des deux bols, en multipliant la probabilité de gagner et l’attractivité des billets gagnants.