Le tabagisme accentue les risques

Le risque le plus élevé concernerait le cancer du poumon et celui colorectal. Notamment à cause du tabagisme : les fumeurs sont en effet plus susceptibles de contracter une parodontite et fumer augmente de façon considérable le risque de cancer du poumon et du côlon. Aucun lien n’a cependant été établi entre la parodontite et le risque de cancer du sein, de la prostate ou du sang, ce qui pourrait aider à comprendre le mécanisme de la relation entre le cancer et la maladie des gencives. "Il se peut que les bactéries qui causent la maladie parodontale aillent directement de la bouche aux poumons, ou de la bouche au côlon", explique Elizabeth Platz, vice-présidente du département d'épidémiologie de l'école de santé publique Johns Hopkins Bloomberg.

Les facteurs socio-économiques de la vie des patients, ainsi que leur accès aux soins et leur prise en charge ont également été pris en compte. Il en est ressorti que ceux ayant peu ou pas accès aux soins de santé, y compris aux examens dentaires et aux dépistages du cancer tels que la coloscopie, présentaient également un risque accru de maladie parodontale et de cancer. Selon les chercheurs, cette étude permet d’en savoir plus sur les risques liés à la maladie parodontale, et pourrait "donner plus d'appui à l'assurance dentaire".