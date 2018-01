Appli

Une nouvelle application fait bouger les diabétiques

Une application interactive en ligne pour aider les patients diabétiques à être plus actifs physiquement a été développée. Les résultats sont publiés dans le Journal of Medical Internet Research.

Chaque jour, les patients atteints de diabète de type 2 doivent éviter les tentations présentes autour d’eux : friandises, boissons sucrées et dîners riches. C’est pourquoi des chercheurs ont mis au point une application incitant les malades à se dépenser le plus possible. Un effort indispensable à leur santé. En effet, cette maladie coexiste souvent avec l'obésité, ce qui déclenche un cycle dangereux. Les patients obèses souffrent de douleurs articulaires, ce qui limite leur capacité ou leur désir de faire de l'activité physique. Comme les patients limitent leur activité physique, ils prennent plus de poids et leur maladie s’aggrave.

Eduquer et inciter

Pour surmonter ces obstacles, une équipe de recherche américaine a développé l'application interactive dans l'idée de faire comprendre aux patients l'effet et l'importance majeure de l'activité physique dans la gestion de leur maladie et ainsi les motiver pour réaliser cet important changement de comportement. Au début, l'utilisateur entre sa valeur de sucre dans le sang (HbA1c) et quelques informations vitales de base. Le programme dessine une courbe moyenne idéale de sucre dans le sang, qui est basée sur la valeur A1c du patient. Le participant peut voir la différence entre les courbes attendues et réelles, ce qui est efficace pour le sensibiliser.

À l'avenir, l'équipe de recherche espère adapter cette approche pour personnaliser l'application en créant des courbes de glycémie spécifiques à chaque patient. Ils espèrent aussi intégrer ce travail dans le milieu des soins cliniques afin de donner aux fournisseurs des outils supplémentaires pour éduquer leurs patients