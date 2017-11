Equilibre nutritionnel

Le e-coaching nutritionnel, cela marche dans le diabète de type 2

Une nouvelle étude démontre l’intérêt potentiel des solutions d’e-coaching nutritionnel pour les diabétiques en surcharge pondérale.

D’après un communiqué de presse de l’Assistance Publique, une nouvelle étude montre qu’un e-coaching nutritionnel (programme automatisé d’accompagnement nutritionnel) améliore les habitudes alimentaires et l’équilibre glycémique de diabétiques de type 2 avec obésité abdominale.

Ces résultats sont publiés dans le Journal of Medical Internet Research, JMIR le 8 novembre 2017.

Le e-coaching nutritionnel

Plusieurs offres de coaching nutritionnel (assistance personnalisée) sont apparues sur internet ces dernières années, notamment en France. Phénomène de mode ou bien véritable révolution dans les méthodes de prise en charge nutritionnelle, l’e-coaching se développe dans le cadre du traitement des maladies chroniques.

Il est maintenant testé dans certains hôpitaux tels que l’hôpital Bichat-Claude Bernard, AP-HP pour obtenir, à distance, un accompagnement quasi comparable à celui du face-à-face.

Régime équilibré et activité physique

Manger équilibré et pratiquer régulièrement des activités physiques adaptées sont à la base du traitement du diabète de type 2 avec excès de poids. Toutefois ces recommandations sont, pour de nombreux diabétiques, difficiles à appliquer sur le long terme.

Si les outils d’accompagnement à distance ont montré, dans certains cas, leur efficacité, aucune étude française n’a jusqu’à présent testé le e-coaching nutritionnel pour la réduction des apports énergétiques, l’augmentation du niveau d’activité physique et la perte de poids comme ce qui se produit lors d’un suivi à l’hôpital.

L’étude ANODE

L’équipe de recherche de l’hôpital Bichat et de l’INSERM a testé un outil d’e-coaching totalement automatisé : le programme « Accompagnement Nutritionnel de l’Obésité et du Diabète par E-coaching – ANODE » développé par MXS.

Il associe un bilan nutritionnel informatisé et un accompagnement des patients en diététique et en activité physique. Les chercheurs ont analysé l’utilité de ce programme chez des patients diabétiques de type 2 dans un essai contrôlé.

L’étude ANODE a été ouverte à 120 volontaires, hommes ou femmes de 18 à 75 ans, diabétiques de type 2, présentant un excès de poids, en particulier abdominal, et possédant un accès internet.

Deux groupes ont été constitués : un groupe expérimental bénéficiant du programme e-coaching automatisé ANODE et un groupe témoin recevant des conseils nutritionnels usuels pour une durée de 4 mois.

Les chercheurs ont suivi l'évolution d’un score de qualité alimentaire sur 100 (Diet Quality Index-International). En parallèle, ils ont mesuré l’évolution de l’ « HbA1c ou hémoglobine glyquée », c’est-à-dire l'hémoglobine liée chimiquement au taux de sucre dans le sang, ainsi queles aptitudes physiques (mesure directe du VO2max).

Des résultats intéressants sur 4 mois

A l’inclusion, les deux groupes étaient comparables : 67% de femmes âgées de 57 ans, avec un IMC de 33 et un score diététique de 53,4/100 en moyenne.

Les résultats montrent que le score diététique a significativement augmenté dans le groupe e-coaching (+5,25 points) par rapport aux témoins (-1,83) en moyenne.

L’évolution des apports alimentaires y était plus favorable avec la réduction des apports lipidiques, en graisses saturées, en sodium et en « calories vides » (calories fournies par des aliments de faible densité nutritionnelle).

Le poids des patients, leur tour de taille et l’HbA1c ont également diminué plus favorablement avec ce programme. Une perte de poids d’au moins 5% est observée respectivement chez 26% et 4% des sujets des groupes e-coaching et témoins. L’évolution des lipides plasmatiques et de la pression artérielle est similaire entre les groupes et le VO2max a augmenté de la même manière dans les deux groupes.

En conclusion, le programme e-coaching améliore les habitudes nutritionnelles et l’équilibre glycémique de diabétiques de type 2 sur 4 mois. Il atteint son objectif en réduisant significativement le poids et le tour de taille. Ce programme, adapté aux patients, a également l’avantage d’être peu coûteux car totalement automatisé. Ces résultats encouragent le développement de l’e-coaching nutritionnel à condition bien sûr qu’ils soient maintenus au-delà de 4 mois…ce qui est le plus difficile.