Mois sans tabac

Des applis efficaces pour arrêter de fumer

Novembre, c’est le mois sans tabac. Patchs, chewing-gums, hypnose, les techniques pour arrêter de fumer sont nombreuses. La technologie s’y met aussi, plusieurs applications ont été créées pour aider les fumeurs.

Arrêter de fumer grâce à son téléphone, c’est possible. Plusieurs applications existent, de la plus institutionnelle à la plus ludique. « C’est un complément pour ceux qui arrêtent de fumer, pour certains, l’application va aider à 70 %, pour d’autres, ce sera 20 %. Mais tous les moyens qui apportent de l’information, qui sont ludiques, qui donnent des trucs et astuces, sont utiles », explique Dorothée Behr, tabacologue à Saint-Rémy-lès-Chevreuse, dans les Yvelines.

Plusieurs applis intéressantes

L’application la plus connue, c’est « Tabac Info Service ». Elle est reliée au site d’information du ministère de la Santé du même nom. Sur son interface, on peut avoir toutes sortes d’informations sur l’arrêt et suivre sa progression, des tabacologues répondent aux questions des utilisateurs. En cas d’envie de fumer, l’application vous donne des conseils pour ne pas craquer.

Si vous êtes un fan de chiffres et si vous avez besoin d’une carotte, il y a « Quit Now ». Nombre de jours sans fumer, temps de vie gagné, pourcentage d’amélioration de notre santé, ou économies réalisées, l’application fournit de multiples statistiques sur les bénéfices de l’arrêt. Petit plus, le forum d’entraide en cas de baisse de motivation.

Pour les plus joueurs, il y a « Kwit ». L’arrêt devient un jeu. Une cigarette non fumée, c’est une récompense gagnée, et plus les récompenses s’accumulent, plus on peut débloquer des niveaux. L’objectif, c’est évidemment l’arrêt sur le long terme, et donc devenir un Kwiter ultime. Si vous voulez devenir un ancien fumeur, à vos smartphones !