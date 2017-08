Foetus in foetu

Inde : un bébé naît avec son jumeau dans l'estomac

Un nouveau cas de "jumeau parasite" a été rapporté en Inde. Des chirurgiens ont retiré un kyste de tissus humains du ventre d'un nouveau-né.

A l’heure où l’échographie accompagne chaque grossesse ou presque, il est devenu bien rare d’avoir la surprise de découvrir deux bébés au lieu d’un lors de l’accouchement. Sauf quand un des jumeaux se cache à l’intérieur de son frère ! Si cela semble invraisemblable dit de la sorte, c’est pourtant bien ce qu’ont constaté des médecins de Mumbra (Inde).

The Independent relate l’histoire d’un petit garçon, opéré peu après sa naissance, à qui les médecins ont retiré une masse de 7 cm, située dans son ventre. L’analyse a révélé la présence de tissus humains : des jambes, un bras et même un cerveau auraient été identifiés. C’est donc bel et bien un jumeau que ce bébé portait dans son abdomen.

Anomalie de développement

Cette anomalie de développement, connue sous le nom de fœtus in fœtu ou jumeau parasite, est très rare : elle se produirait en moyenne une fois toutes les 500 000 naissances. Et seuls 200 cas auraient été rapportés dans la littérature scientifique.

En 2015, Marc Gozlan faisait état sur son blog d’une publication au sujet d’une petite Chinoise. Elle aussi avait été opérée quelques jours après sa naissance, et ce n’est pas un mais deux fœtus que les médecins avaient retirés de son abdomen. L’analyse des organes retrouvés indiquait que le développement de ces jumeaux avait dû s’arrêter à la dixième semaine de grossesse. Plus récemment, une petite Ivoirienne a été opérée à Chicago (Etats-Unis) : elle était née avec les jambes de son « jumeau » dans la nuque !