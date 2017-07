Mieux détecter la maladie

A l’heure actuelle, il n’existe pas de test rapide pour diagnostiquer la gonorrhée ou de système capable de prédire quels antibiotiques seront efficaces contre cette infection. Résultat : les soignants traitent à l’aveugle des infections. Face à un écoulement urétral ou vaginal, ils prescrivent parfois à tort des antibiotiques contre la gonorrhée alors qu’il s’agit d’une autre infection. Un usage inapproprié qui favorise l’émergence de souches résistantes.

Pour lutter contre ce phénomène, l’OMS appelle les laboratoires à développer des tests rapides et précis pouvant être utilisés sur le lieu de soins. Des nouveaux antibiotiques sont aussi très attendus.

Actuellement, 3 médicaments-candidats sont en cours d’essai clinique. Un nombre relativement faible car les industriels se lancent peu dans la mise au point de nouvelles molécules. « Les traitements sont administrés uniquement pendant de courtes périodes et ils deviennent moins efficaces à mesure que la résistance se développe, ce qui signifie qu’il faut constamment reconstituer le stock de nouveaux médicaments », décrit l’OMS. « À plus long terme, il nous faudra un vaccin pour prévenir la gonorrhée », ajoute le Dr Marc Sprenger, directeur du Département Résistance aux antimicrobiens de l’OMS.

En attendant, la prévention semble être la meilleure arme pour éviter de nouvelles infections et pour enrayer la diffusion de ces souches bactériennes multirésistantes. L’usage correct et régulier du préservatif est le moyen le plus simple et le plus efficace. Or, le recul de son utilisation explique, en partie, l’essor des gonorrhées résistantes.

Un effort d’information et de sensibilisation sur cette maladie mais aussi les autres IST s’avère indispensable pour pousser les populations à consulter un médecin.