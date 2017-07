Plusieurs décès

Certaines transplantations de cellules souches, qui utilisent plus particulièrement des cellules du sang et de la peau, ont été approuvées après que des essais cliniques poussés ont montré leur utilité dans le traitement de certains types de cancer, ou pour la réalisation de greffons de peau à destination de grands brûlés.

Mais pour la majorité des autres thérapies potentielles, la recherche n’en est qu’à ses balbutiements. Si, souvent, elles ne font pas plus de mal que de bien, plusieurs accidents mortels ont déjà été enregistrés.

Parmi eux, en 2013, un médecin australien a été tenu responsable de la mort de l’une de ses patientes après une liposuccion à base de cellules souches, qui auraient favorisé l’hémorragie à l’origine de son décès. La même année, une autre Australienne a été victime d’un infarctus causé par un traitement contre une maladie neurologique rare, cette fois-ci pratiquée en Russie.





Union internationale

Les experts signataires de la tribune – Britanniques, Australiens, Japonais, Belge, Italiens, Canadiens et Américains – demandent que les régulations soient harmonisées au niveau mondial. L’effort doit notamment être porté sur la promotion de ces thérapies, et sur la mise en place d’un accord concernant les normes de production, de tests et de vente des thérapies à base de cellules et de tissus humains.

« La mondialisation du marché de la santé, et les tensions spécifiques autour de la recherche et des applications des cellules souches en ont fait un véritable défi, redoutent les experts. Mais les enjeux sont trop importants pour que nous renoncions à prendre une position commune. »