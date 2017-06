-20 % de densité osseuse

Mais parmi les nombreuses modifications que subit l’organisme, la perte de densité osseuse est peut être la plus problématique. En six mois d’impesanteur, les astronautes perdraient près de 20 % de leur masse osseuse, avec des symptômes proches de l’ostéoporose. Et il leur faudra plusieurs années pour la récupérer.

Le corps, qui n’a plus à se tenir debout, se fragilise. Parallèlement aux problèmes osseux, les muscles s’atrophient de 20 ou 30 %. Ceux du dos, du cou, des mollets et des cuisses en particulier, car ils ne sont que peu utilisés en dehors de la marche et du maintien de la posture. Et ce, malgré les deux heures de sport par jour imposés aux habitants de la station spatiale internationale (ISS)





La fin du rêve

Pendant les semaines à venir, Thomas Pesquet sera donc surveillé de près. Une surveillance qui s’accompagnera bientôt d’un programme musclé de remise en forme. « Il doit suivre un programme d’exercices physiques et de suivi médical pour optimiser son retour à un état normal de terrien et lui redonner une aptitude au vol spatial, poursuit Jean-François Clervoy. Cette réhabilitation permet de s’assurer que l’astronaute se sent totalement normal. »

Une normalité relative : au retour d’un voyage spatial, beaucoup d’astronautes souffrent de problèmes de vision qu’ils n’avaient pas en partant, et doivent souvent porter des lunettes : l’impesanteur déforme les orbites oculaires, et les rayons cosmiques favorisent la survenue d’une cataracte…

Finie donc la meilleure partie du travail pour Thomas Pesquet. Le retour est brutal, et il n'est pas à l'abri d'une petite déprime, que ressentent de nombreux astronautes de manière plus ou moins sévère.