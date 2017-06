Il ne rentrera pas tout de suite chez lui…

Jean-François Clervoy : Après un vol de longue durée, il y a une phase de réhabilitation d’environ 3 semaines durant laquelle l’astronaute est chouchouté. Il doit suivre un programme d’exercices physiques et de suivi médical pour optimiser son retour à un état normal de terrien et lui redonner une aptitude au vol spatial.

Cette réhabilitation permet de s’assurer que l’astronaute se sent totalement normal. Une sensation qui doit surtout être confirmée par les médecins. Car vous savez lors d’un vol spatial, on devient vraiment extra-terrestre. On subit des changements du système digestif, cardiovasculaire, osseux, immunitaire ou encore visuel. Or on ne ressent pas tous ces changements. Ce sont les médecins qui nous disent que nous avons perdu du calcium ou que nous avons une atrophie musculaire. C’est eux qui le savent, alors nous les écoutons.

Et de retour sur Terre, la nostalgie ou une petite déprime est-elle à craindre ?

Jean-François Clervoy : Elle est normale et atteint tous les astronautes à des niveaux plus ou moins importants. Mais elle n’arrive pas tout de suite. Thomas sait ce qui l’attend pour les prochaines semaines. Ce ne sera pas un choc mais un grand changement. Il s’y est préparé. Mais lorsqu’il se consacrera à plein temps aux invitations des écoles, des institutions publiques et qu’il répondra toujours aux mêmes questions sur son vol, il vivra cette expérience passée. Et c’est là que la petite déprime peut survenir parce qu’on ne trouve pas d’activité aussi exaltante et extraordinaire que celle d’être dans l’espace.