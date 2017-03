Aux Etats-Unis

Cultiver du tissu cardiaque avec des feuilles d’épinard

Des chercheurs sont parvenus à mettre en culture des cellules cardiaques dans un épinard modifié.

Popeye avait tout compris. Les épinards sont l’avenir de la médecine. C’est en tout cas le pari de l’Institut Polytechnique de Worcester (Etats-Unis). Pas question, ici, d’engloutir des boîtes entières pour sauver sa promise. Il y a tout de même une histoire de muscles dans l’affaire. La plante potagère pourrait, en effet, s’avérer très utile pour développer des tissus cardiaques destinés à être greffés. Les premiers test, effectués en laboratoires, sont concluants d’après l’étude parue dans Biomaterials.





Un détergent avant les cellules

La régénération de tissus humains, après un infarctus du myocarde par exemple, est une approche en développement dans de nombreux pays. Mais recréer ces tissus et leur système vasculaire pose problème. Même avec l’impression 3D, il est pour le moment impossible de produire un réseau suffisant qui se prolonge jusqu’aux capillaires. C’est pourtant la condition sine qua non d’une telle technique, puisque ces petits vaisseaux sanguins alimentent les cellules en oxygène, nutriments et autres molécules clés.

La solution vient des plantes, selon l’équipe américaine. De l’épinard plus particulièrement. Les feuilles disposent elles aussi d’un système vasculaire. Les chercheurs ont donc « décellularisé » les feuilles en question, à l’aide d’un détergent. L’opération est réussie quand il ne reste du végétal que la cellulose. « C’est un biomatériau bien étudié dans un large panel d’applications cliniques, expliquent les auteurs. La cellulose est biocompatible et favorise la guérison. »