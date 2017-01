A Paris

Vignettes antipollution : comment ça marche

Les vignettes pour les voitures les moins polluantes à Paris entreront en vigueur dès dimanche. Les véhicules les plus polluants ne pourront beaucoup plus rouler dans la capitale.

Paris entre dans une nouvelle phase de son plan de lutte contre la pollution. A compter du 16 janvier 2017, la capitale devient la première Zone à Circulation Restreinte (ZCR) en France. Les véhicules et les motos y circulant devront obligatoirement s’équiper de la vignette « Crit’Air » indiquant leur niveau de pollution.

Avec 6 couleurs différentes et un système de numérotation (de 1, pour les moins polluants à 5, plus une catégorie "véhicules zéro émissions"), ces vignettes à coller sur le pare-brise correspondent aux niveaux d’émission de polluants des véhicules établis en fonction de la motorisation et de l’âge du véhicule.





Les deux objectifs de la municipalité

Ces vignettes obligatoires, instaurées par le ministère de l’Ecologie et du Développement durable, ont deux finalités. Pour la Préfecture de Police, c’est un moyen simple d’identifier les véhicules les plus propres et donc de cibler les contrôles. A noter qu’après une période pédagogique, le contrôle des niveaux de pollution deviendra automatique à chaque arrêt de véhicule, quelle qu’en soit la raison. Par ailleurs, lors de pics de pollution, la circulation alternée fera place à un nouveau dispositif, plus pertinent, avec des restrictions de circulation uniquement pour les véhicules les plus polluants, sur la base des vignettes

Précision importante, il n’existe pas de vignettes pour les véhicules les plus polluants, dits « non classés » (voitures antérieures à 1997 et 2RM antérieures à 2000), qui ne seront plus autorisés à rouler entre 8h et 20h, du lundi au vendredi. Pour rappel, les poids-lourds et les autocars les plus polluants ne peuvent déjà plus circuler entre 8h et 20h, 7 jours sur 7 et ce depuis septembre 2015.





Comment obtenir sa vignette ?

Pour obtenir votre «Certificat Qualité de l'Air», autrement dit votre vignette Crit'Air, il suffit de se rendre sur le site www.certificat-air.gouv.fr, muni de la carte grise du véhicule. Une procédure de demande par voie écrite est aussi opérationnelle depuis le 1er janvier 2017. L'obtention de ce certificat implique de payer une redevance de 3,70 € à laquelle s'ajoute le montant de l'acheminement par voie postale (ce qui correspond à un montant de 4,18 €). Il faudra attendre quelques jours pour que le certificat soit fabriqué et envoyé par la poste.

Pour rappel, il existe en Europe plus de 200 « low emission zones ». De nombreuses villes allemandes ont, depuis 2008, introduit 53 zones à circulation restreinte accessibles pour la plupart d’entre elles aux véhicules avec vignette. La zone à faibles émissions du Grand Londres couvre par exemple la totalité de la métropole britannique sur plus de 1500 km2.