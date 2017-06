Permettre à une femme de congeler ses ovocytes pour entamer une grossesse ultérieure, plusieurs pays l'autorisent, mais pas la France. Cette différence conduit de plus en plus de Françaises à franchir nos frontières pour recourir à cette technique. Dans un rapport remis cette semaine au nom de l'Académie de médecine, le Pr Jacques Milliez défend la cause des ces femmes en soulignant que la conservation des ovocytes est un moyen de prévention de l'infertilité liée à l'âge et non pas une convenance personnelle.

A quelques jours de la publication de l'avis du comité d'éthique sur l'ouverture de la PMA à toutes les femmes, ce gynécologue-obstétricien se dit également favorable à cette évolution de la procréation assistée.