L'hypnose est passée des cabarets à l'hôpital. De plus en plus d'établissements proposent des séances pour alléger la douleur, traiter la fibromyalgie et même pour remplacer l'anesthésie durant une opération. Auteur du livre Se soigner avec l'hypnose et l'autohypnose (Ed Leduc), le Dr Michel Ruel explique comment l'évocation de souvenirs positifs peut donner les ressources pour surmonter les épreuves de la maladie. Un outil thérapeutique qui vient en complément de la médecine mais qui doit être manié par des professionnels de santé, prévient ce médecin interniste.

Première diffusion : 18 mai 2017