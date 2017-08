Il y a encore quelques années, méditer était réservé aux religieux et à une poignée d’initiés. La curiosité de certains scientifiques ajoutée à celle de méditants a permis, en moins de vingt ans, de faire des avancées considérables pour comprendre les mécanismes cérébraux à l’oeuvre lorsque l’on médite. Dans Cerveau et Méditation (Ed. Allary), Matthieu Ricard, et son ami Wolf Singer, font dialoguer bouddhisme et neurosciences pour apporter un nouvel éclairage sur les énigmes de l’esprit humain.

Première diffusion : 19 janvier 2017