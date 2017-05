Mangez des fruits et des légumes, faites de l’exercice physique arrêtez de fumer, depuis plus de 30 ans, les campagnes de santé publique nous dictent notre vie quotidienne. Mais ces injonctions sont-elles efficaces ? Pour le Dr Laurent Chambaud, la prévention ne doit pas être incompatible avec la notion plaisir. Le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique défend des actions qui s'adressent à l'individu au plus près de son environnement. L’émulation, l’engagement sont, selon lui, les bons leviers d'une politique de réduction des risques.