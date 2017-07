En France, le don de sperme est anonyme et gratuit. En marge de ce circuit officiel s'est développé un marché clandestin. Il permet à des couples hétérosexuels qui sont dans une démarche de PMA et à des couples d'homosexuelles de trouver rapidement des donneurs. Journaliste et auteur d'un livre Super-Géniteurs : enquête sur le don de sperme sauvage en France (Michalon Editeur), Sarah Dumont nous conduit dans les coulisses de ces rencontres hors du commun.

Première diffusion : 22 septembre 2016