Si la campagne du premier tour a été marquée par les affaires et les polémiques, celle du second tour oppose deux programmes, deux visions de la France. Le Dr Luc Duquesnel, représentant les médecins de ville, le Dr Renaud Péquignot, pour l'hôpital et l'économiste Claude Le Pen (de gauche à droite sur la photo) passent au crible et sans concession les programmes santé de Marine Le Pen et d'Emmanuel Macron.