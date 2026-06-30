Mpox à La Réunion : la vaccination est recommandée à l’approche des vacances

Depuis le début de l’année, 20 cas de Mpox ont été recensés sur l’île de La Réunion, dont huit le mois dernier. Pour limiter la propagation du virus, l’Agence Régionale de Santé de La Réunion recommande aux Réunionnais de se faire vacciner avant leur départ en vacances.

La Réunion : la vaccination contre le Mpox est conseillée aux voyageurs

"La majorité des contaminations sont liées à des contacts intimes survenus lors de séjours récents à Madagascar, où le virus circule activement", précise-t-elle dans un communiqué. Selon l’Institut Pasteur, 731 cas avaient été recensés sur l’île au 26 mars. Pour les personnes ayant prévu de se rendre à Madagascar, ou dans toute zone où le virus circule activement, l’ARS recommande la vaccination préventive. "À l'approche des vacances dans la zone océan Indien, l'ARS appelle les voyageurs à renforcer leur vigilance, notamment les personnes susceptibles d'avoir de nouveaux partenaires sexuels au cours de leur voyage", indique-t-elle. La vaccination est réalisée en deux doses, administrées à quatre semaines d’intervalle : la protection est acquise deux semaines après la dernière dose. Pour les personnes vaccinées contre la variole pendant leur enfance, une seule dose suffit.

Mpox : comment se protéger de la variole B ?

En plus de la vaccination, l’ARS fournit quelques recommandations à suivre pendant le séjour. Il est essentiel de se laver fréquemment les mains et de respecter les gestes barrières. Il faut aussi "éviter tout contact étroit avec des personnes malades qui présentent une éruption cutanée" et avec tous les objets qu’elles auraient potentiellement contaminés, comme du linge de maison ou des vêtements.

Mpox : quels traitements en cas d'infection ?

"Le Mpox, anciennement appelé variole simienne, est une maladie infectieuse qui se transmet principalement par contact direct avec les lésions cutanées, les fluides biologiques ou des objets contaminés, ainsi que lors de contacts rapprochés entre personnes, précise l’Institut Pasteur. Les symptômes incluent notamment de la fièvre, des éruptions cutanées, des douleurs musculaires et des lésions cutanées caractéristiques." Dans les formes les moins sévères, le traitement repose sur la prise en charge des symptômes, notamment les plaies et des antidouleurs. Pour les cas les plus graves, un traitement antiviral peut être proposé. Selon l’ANRS Maladies infectieuses émergentes, une grande partie des personnes infectées guérit spontanément au bout de deux à quatre semaines.