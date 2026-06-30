Pourquoi vous devriez porter vos lunettes de soleil cet été

Verres ronds, carrés, fumés ou transparents, monture sobre ou colorée : il existe des milliers de modèles de lunettes de soleil. Si elles sont parfois choisies pour leur style, elles sont surtout un outil de protection contre les rayons du soleil. "Les lunettes de soleil jouent un rôle essentiel dans la protection contre le rayonnement solaire, rappelle le ministère de l’Économie. Que vous ayez les yeux fragiles ou pas, il vous est vivement conseillé d’en porter, en mer comme en montagne où la luminosité est particulièrement forte."

Les lunettes de soleil protègent nos yeux de différentes maladies liées aux UV

Sur le site de la clinique Cleveland, un institut réputé aux États-Unis, l’ophtalmologue Nicole Bajic souligne l’importance de cet accessoire. "Une exposition importante aux rayons UV peut entraîner divers problèmes de santé, alerte-t-elle. Le plus préoccupant est le cancer de la peau. Il est donc essentiel de veiller à protéger cette zone. La photokératite et la rétinopathie solaire peuvent également survenir." La première est une inflammation de la cornée, consécutive à une brûlure liée aux UV. La seconde est une lésion sur la rétine, également causée par l’exposition aux rayons du soleil.

Comment choisir ses lunettes de soleil ?

Pour cette spécialiste, le prix n’a pas d’importance dans le choix d’une paire de soleil : c’est le type de verres qui importe. Elle conseille de choisir une paire avec une protection à 100 % contre les UV, parfois appelée "UV 400". "Les lunettes sont classées en cinq catégories (0 à 4) adaptées à différentes luminosités, précise le ministère de l’Économie. Les catégories 3 et 4 sont recommandées pour une forte luminosité (mer, montagne), et la catégorie 4, indiquée par un symbole spécifique, est déconseillée pour la conduite automobile." La catégorie 0 n’offre pas de protection contre les UV. Les catégories 1 et 2 sont réservées à des luminosités moyennes.

Monture et verres : quels critères sont importants ?

Comme le prix de la monture, la couleur des verres n’est pas un critère de choix pertinent. "Les verres sombres ne sont pas forcément les plus protecteurs, alerte le ministère. Ils sont efficaces contre l'éblouissement mais pas nécessairement contre les UV. Inversement, des verres transparents traités peuvent très bien filtrer les UV solaires à 100 % ; en revanche, ils seront peu actifs contre l’éblouissement."

Concernant la taille des verres, Nicole Bajic recommande de choisir des grands modèles, qui vont mieux protéger la peau autour des yeux, particulièrement fragile. "La tendance actuelle est au style des années 90, avec des lunettes plus petites et plus discrètes, précise-t-elle. Elles sont très élégantes, mais n'offrent pas autant de protection que les modèles à grands verres." Pour les sportifs, il existe des modèles adaptés. Pour la course à pied par exemple, certaines paires ont des verres polarisés, qui vont réduire l’éblouissement. Pour les amateurs de natation en eau libre, certaines paires sont aussi dotées d’une protection anti-UV. Quel que soit votre choix, le plus important est de les porter !