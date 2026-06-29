Ostéopénie : voici ce qui permettrait d’éviter cette maladie silencieuse

Quatre personnes sur dix dans le monde seraient atteintes d’ostéopénie. Mais, cette pathologie osseuse reste souvent asymptomatique. Pourtant, elle augmente le risque de fracture et peut, à terme, évoluer vers l’ostéoporose. Dans The Conversation, Hasmik Jasmine Samvelyan, chercheuse à l’université Anglia Ruskin, au Royaume-Uni, présente quelques pistes de prévention.

Ostéopénie : comment est réaliser le diagnostic ?

"Le dépistage précoce de l'ostéopénie est crucial, alerte-t-elle. Cela permet aux patients et aux professionnels de santé de prendre des mesures pour réduire le risque de fractures et prévenir l'évolution de l'ostéopénie vers l'ostéoporose, où la perte osseuse est plus importante et le risque de fractures est considérablement plus élevé." Pour la diagnostiquer, il est nécessaire de mesurer la densité minérale osseuse, grâce à un examen par radiographie. Les données récoltées permettent d’établir le T-score : il compare la densité osseuse d’un patient à celle d’un jeune adulte. À partir de -1, la personne est atteinte d’ostéoponie, et à partir de -2,5, d’ostéoporose.

Quelle prise en charge pour l'ostéopénie ?

"La prise en charge de l'ostéopénie vise généralement à ralentir ou à prévenir la perte osseuse et à réduire le risque de fractures", souligne la spécialiste. Elle repose principalement sur des adaptations du mode de vie : maintenir un poids dit ‘santé’, arrêter de fumer et limiter la consommation d’alcool. Concernant l’alimentation, Hasmik Jasmine Samvelyan rappelle qu’un apport suffisant en calcium et en vitamine D participe aussi à la santé osseuse. "Les produits laitiers et les légumes verts à feuilles constituent des sources alimentaires courantes de vitamine D", indique-t-elle. Des compléments en vitamine D peuvent aussi être recommandés lorsque l’apport alimentaire est insuffisant.

"Des études montrent qu'une activité physique régulière est associée à une meilleure densité minérale osseuse et peut réduire le risque d’ostéoporose, prévient-elle. Des exercices comme le tai-chi améliorent également l'équilibre et la force musculaire, réduisant ainsi le risque de chutes pouvant entraîner des fractures." Mais la marche, la danse ou la course à pied peuvent aussi aider à garder un squelette en bonne santé.

Faut-il traiter l’ostéopénie avec des médicaments ?

En revanche, la spécialiste estime que le traitement médical n’est pas toujours nécessaire. "Si le risque de fracture est élevé ou si une personne a déjà subi une fracture de fragilité, un traitement médicamenteux peut être prescrit, souligne-t-elle. Il peut s'agir notamment de médicaments antirésorptifs qui ralentissent la dégradation osseuse et contribuent au maintien de la densité osseuse." Pour la scientifique britannique, l'ostéopénie ne doit pas être considérée comme une forme précoce d’ostéoporose, "mais plutôt comme un signal d'alarme nécessitant une intervention".

"Des études suggèrent qu'un dépistage précoce et des modifications ciblées du mode de vie peuvent préserver la santé osseuse, ralentir significativement la perte osseuse et réduire le risque de développer de l'ostéoporose plus tard dans la vie, conclut-elle. Dans certains cas, la densité osseuse peut même s'améliorer grâce à un traitement approprié et à des ajustements du mode de vie."