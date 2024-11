Si quelqu’un flirte avec votre partenaire, est-ce que cela le rend plus attirant ?

Tenter de susciter la jalousie chez l’autre pour raviver le couple est une stratégie dangereuse. Selon des chercheurs des universités de Reichman, en Israël, et de Rochester, aux États-Unis, cela risque d'entraîner un désintérêt de votre moitié. Ils ont mené trois expériences pour parvenir à ce constat. Leurs résultats sont parus dans The Journal of Sex Research.

Des mises en situation pour évaluer les effets d’un flirt non sollicité sur le couple

Les participants à cette étude étaient tous en couple, monogame, depuis au moins quatre mois.Tous ont été exposés à des situations, dans lesquelles leurs partenaires recevaient des avances non sollicitées, sans y répondre. Pour chacune de ces expériences des groupes témoins ont été créés : les partenaires des participants avaient une interaction neutre avec une autre personne. Après cela, les répondants ont été invités à estimer leur désir sexuel pour leur partenaire, leur intérêt à dissuader les rivaux potentiels et leurs propres efforts pour maintenir la relation. La première expérience était sous forme de visualisation : les participants devaient imaginer cette situation, la deuxième a été réalisée grâce à la réalité virtuelle et pour la dernière, ils ont du se souvenir d’une situation vécue similaire à ce scénario. Dans ses résultats, l’équipe a constaté que les participants à l’étude réagissaient à l’intérêt manifesté par un inconnu pour leur partenaire en ressentant moins de désir pour lui, une moindre envie d’investir dans la relation et une plus grande envie de contrecarrer les rivaux potentiels.

Flirt non sollicité : des effets contradictoires sur le couple

"À première vue, la réaction semble paradoxale", estime l’auteur principal de l’étude, Gurit Birnbaum, professeur de psychologie à l’université Reichman. Il rappelle que de nombreuses recherches ont montré que lorsque nous recherchons un partenaire, nous nous appuyons souvent sur des codes sociaux, dont la copie du choix du partenaire. "Considérez-le comme un raccourci pour identifier les partenaires désirables : voir d’autres personnes intéressées par un partenaire potentiel rend souvent cette personne plus attirante et désirable", résume-t-il.

Dans le cas d’une relation installée, les partenaires sont confrontés à un autre phénomène : la crainte de perdre l'autre. Cela influence les comportements dans le couple, notamment les approches positives. Ces dernières correspondent aux efforts réalisés pour conserver la proximité avec un partenaire. "Offrir des cadeaux et passer du temps de qualité ensemble sont des exemples de tactiques positives", explique le spécialiste.

Pourquoi la crainte de perdre l’autre suscite un désengagement ?

Dans ces trois expériences, l’auteur et ses collègues ont remarqué que lorsque la probabilité qu’un partenaire soit attiré par quelqu’un d’autre est perçue comme élevée, par exemple lorsqu’il reçoit l’attention des autres, les gens ont tendance à abandonner les tactiques positives. "La peur de perdre un partenaire peut déclencher une cascade de réactions défensives conçues pour nous protéger de la souffrance, y compris la distanciation émotionnelle et le retrait de l’investissement dans la relation, dans l’espoir d’atténuer le choc si nos craintes se matérialisent", précisent-ils. Pour Gurit Birnbaum, ces réactions sont conçues pour éviter "un coup potentiel à l’estime de soi dû au rejet plutôt que de risquer de s’attacher davantage à un partenaire dont l’engagement pourrait être compromis par des prétendants rivaux".