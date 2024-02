Les narcissiques manipulent-ils en provoquant la jalousie chez leurs partenaires ?

L'ESSENTIEL La manipulation par la jalousie au sein des relations amoureuses peut prendre diverses formes. C'est l'une des plus subtiles et destructrices.

Le comportement des personnes narcissiques dans leur relation amoureuse soulève de nombreuses questions. Le sujet en particulier de la manipulation émotionnelle par la jalousie a fait l'objet d'études psychologiques approfondies.

Les narcissiques utilisent-t-ils délibérément la jalousie pour manipuler ?

La manipulation au sein des relations amoureuses peut prendre diverses formes, mais l'une des plus subtiles et destructrices est peut-être l'instigation de la jalousie. Cette tactique, souvent associée aux personnes présentant des traits narcissiques, a été mise en lumière dans la recherche en psychologie.

Les résultats ont montré une tendance claire : la provocation de la jalousie est un outil important pour les narcissiques car elle rend leur partenaire vulnérable, facilitant ainsi le contrôle et la manipulation dans la relation. L'intention n’est donc pas tant l'infidélité mais plutôt la création de doutes et d'insécurités.

Quels sont leurs motivations sous-jacentes ?

Les motivations des narcissiques pour induire la jalousie sont diverses. Premièrement, elle stimule leur propre estime d'eux-mêmes, les faisant se sentir plus précieux et important.

Deuxièmement, elle leur donne un sentiment de contrôle sur la relation, renforçant leur pouvoir. Et enfin, elle attire l'attention de leur partenaire, même si cette attention est basée sur l’insécurité plutôt que sur l'affection véritable.

Attention toutefois à la généralisation

Si ces résultats démontrent la possibilité pour le narcissique d'utiliser la jalousie dans ses relations amoureuses pour manipuler son(sa) partenaire, cela ne signifie pas que tous les narcissiques l'utilisent. Ce type de personnalité étant particulièrement complexe, les comportements et les motivations peuvent varier d'un individu à l'autre.

Toutefois, il est important de rester vigilant face à ces dynamiques potentiellement destructrices en privilégiant des relations basées sur le respect mutuel et la confiance. Dans une relation saine, les deux partenaires travaillent ensemble pour soutenir leurs besoins et leurs objectifs individuels, tout en respectant leurs limites et leur autonomie personnelle.

