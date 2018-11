Psychologie : comment sortir d'une jalousie maladive ?

La jalousie est avant tout un manque de confiance en soi. Penser que l'on ne mérite pas d'être aimé peut mener à des comportements destructeurs dans le but plus ou moins inconscient de faire fuir l'être aimé. S'adresser à un professionnel peut être parfois la meilleure solution pour mieux gérer ses sentiments.

Comment apprendre à s'aimer ?

Penser que l'être aimé peut nous tromper ou s'intéresser à quelqu'un d'autre traduit en réalité l’idée que l'on n'est pas assez bien pour lui ou qu’il a besoin d'aller chercher ailleurs ce qu'on ne peut pas lui apporter. Ce sont ces pensées négatives qui ne font que renforcer le manque de confiance en soi et la jalousie.

Pour briser ce cercle vicieux, il est important de se souvenir pourquoi votre partenaire vous aime, et pourquoi il vous a choisi(e). De cette façon, vous prenez suffisamment confiance en vous pour lâcher prise et vous concentrer sur le bonheur de votre couple.

Comment apprendre à lâcher prise ?

Aimer ne veut pas dire appartenir. Même si vous avez tous les deux décidé d'être en couple et de vous aimer, ni l'un ni l'autre ne peut contrôler les faits et gestes de son partenaire. Au contraire, se mettre à la place de l'autre permet de respecter sa liberté et surtout de lui faire confiance.

Lâcher prise ne veut pas non plus dire qu'il faut tout accepter. Parler en couple des limites de chacun permet aussi de mieux définir un espace de liberté, et surtout de respect entre vous.

Comment apprendre à faire confiance ?

La dernière étape pour soigner une jalousie maladive rester la confiance, à la fois en son partenaire, mais aussi en soi-même. Après vous être mis d'accord sur les règles à respecter, c'est à vous maintenant de prendre le risque d'être trahi(e), en faisant confiance à l’être aimé.

Apprendre à faire confiance et à se faire confiance nécessitent souvent plusieurs années de travail psychologique sur soi-même, parfois même avec l'aide d'un thérapeute. Si vous ressentez le besoin, n'hésitez pas à vous faire aider par un psychologue.

En savoir plus :

"La jalousie amoureuse" de Anne Clotilde ZIEGLER, aux éditions Broché.

"Comprendre et soigner la jalousie" de Patrick-Ange Raoult, aux éditions Broché.