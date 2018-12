2019 approche : 4 bonnes résolutions pour être en meilleure santé et heureux

Par expérience, nous savons que les bonnes résolutions sont souvent liées à des objectifs difficilement atteignables et que la motivation qui nous animait le soir du 31 s'affaisse peu à peu, pour finalement disparaitre aux alentours du 10 janvier. Il en est pourtant, qui pourraient changer votre vie. Voici 4 résolutions qui contribueront à votre santé et à votre bonheur.

Cessez de fumer

Sans surprise, la première résolution qui pourrait améliorer votre état de santé est d'arrêter de fumer. Nombreux seront ceux à l'envisager ces prochains jours et pour cause : si le nombre de fumeurs diminue chaque année en France, le tabagisme reste la première cause de mortalité évitable avec environ 73 000 décès par an. Sans oublier que le gouvernement s’achemine petit à petit vers un prix du paquet de cigarettes à 10 euros. Alors pourquoi continuer ?

Pour le moment, près de 40% des patches ou autres gommes à mâcher pour arrêter de fumer sont remboursés par la Sécurité sociale. Dès le 1er janvier 2019, 100% d’entre eux le seront ! Depuis le mois de septembre, plus de 300 000 Français achètent déjà chaque mois des substituts nicotiniques. Le nombre d’ordonnances délivrées par les médecins a ainsi bondi de 66% par rapport à l’année dernière. Alors suivez le mouvement !

Pour rappel, une récente étude a démontré qu’un sevrage total de tabac -et donc de nicotine- provoquait un effet de fatigue. Un épuisement émotionnel qui augmente les risques de rechute. Cette fatigue est liée à la carence en nicotine lorsque le fumeur n’a pas de moyen de substitution ou un moyen de substitution trop faible. Alors mettez toutes les chances de votre côté en consultant un médecin qui saura vous aiguiller vers la meilleure méthode.

Mangez plus saint

80% de notre consommation alimentaire sont des produits transformés par l'industrie agro-alimentaire - Confiseries, nuggets, hamburgers, boissons gazeuses, plats cuisinés surgelés... les aliments transformés sont ceux que l'on ne trouve pas dans la nature. Le succès de ces produits réside essentiellement dans le fait qu’ils sont peu coûteux et faciles à consommer. Pourtant, ils sont à l'origine d'un risque plus élevé de maladies chroniques.

En février 2018, une étude appelée " NutriNet-Santé" a démontré une corrélation entre aliments ultra-transformés et augmentation de 12% du nombre de cancers, notamment le cancer du sein. Autre ingrédient néfaste bien trop présent dans les biscuits, gâteaux, céréales et plats cuisinés : les huiles végétales. Dangereuses car rendues solides par de l’hydrogène qui dénaturerait les acides gras insaturés en les transformant en acides gras trans, elles peuvent entraîner des maladies cardiovasculaires. Enfin, à forte consommation, le sirop glucose-fructose, sucre extrêmement violent pour le pancréas, peut entraîner du surpoids voire à terme un diabète de type 2. Alors réorganisez votre alimentation, mangez des produits de la Terre, limitez le café, les sodas et la viande rouge. Faites vous du bien.

Pratiquez une activité physique régulière

On ne le répétera jamais assez : il est important de pratiquer une activité physique régulière. Ses vertus pour la santé sont nombreuses : perte de poids, renforcement musculaire, baisse de l'hypertension artérielle, renforcement des défenses immunitaires, baisse du cholestérol, augmentation du bien-être...

De nombreux patients atteints d'un cancer pratiquent une activité physique régulière sur les conseils de leur médecin, même en période de chimiothérapie. Plusieurs études affirment en effet que, pratiquée régulièrement, elle peut diminuer jusqu’à 40% des rechutes de cancers. De même, elle réduit les risques de faire une dépression. Il n'est pas nécessaire de pratiquer une activité intense ou des sports extrêmes, mais de bouger régulièrement, de se dépasser un peu pour se sentir bien. Parlez-en avec votre médecin.

Lâchez prise et écoutez vous

Enfin, très important : lâchez prise. Le stress est un facteur de risque de nombreuses maladies. Prendre du recul avec ce qui survient dans votre vie, accepter ce qui et prendre les choses moins à coeur vous procurera un sentiment de bien être total. Au besoin, pratiquez une activité comme le yoga, la méditation, la sophrologie, la relaxation... Accordez-vous des moments pour vous et détendez vous avec un bon roman, en cuisinant, jardinant, bricolant, écrivant... Ecoutez vos besoins, vos envies, soyez honnête avec vous-même et prenez le temps pour vous.

Les étalages des librairies regorgent de livres de développement personnel. Offrez-vous un ouvrage et apprenez à apaiser votre brouhaha mental pour être plus heureux. En somme, prenez soin de vous.