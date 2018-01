Cancer du sein

L’activité physique peut diminuer jusqu’à 40% les rechutes de cancer

L'activité physique pendant un cancer est vivement conseillée : elle soulage les douleurs et entretient la masse musculaire. « On se sent mieux après un effort, moins fatigué », tel est le témoignage de patients à retrouver dans la vidéo ci-dessous.

