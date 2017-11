Sein

Cancer du sein avancé : donner de la qualité à la vie

Il y a des femmes dont on parle peu : celles qui ont un cancer du sein non guéri ou qui a rechuté, qui ont des métastases et sont toujours sous traitement : elles sont les grandes oubliées de ce mois tout en rose qui vient de s'écouler dans un esprit très victorieux. C’est à ces femmes que nous nous adressons aujourd’hui sans tabou afin d’amener de la qualité dans leur vie de tous les jours, mais aussi de la quantité.

Qui sont-elles?

Comment vivent-elles ?

Quelles sont leurs demandes, leurs attentes ?

Réponse avec Mahasti SAGHATCHIAN de l'IGR à Villejuif.