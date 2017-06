Un effet protecteur

Plus intéressant encore, les femmes ayant eu un cancer du sein ER- (non oestrogène-dépendant) avaient, à l’inverse, 42 % de risques de mortalité en moins lorsqu’elles avaient au moins entamé une grossesse, qu’elle ait abouti ou non.

« Il est possible que la grossesse induise un effet protecteur chez les patientes en rémission d’un cancer ER-, grâce à des processus du système immunitaire ou des mécanismes hormonaux », explique le Dr Matteo Lambertini, oncologie à l’Institut Jules Bordet de Bruxelles (Belgique), et l'un des auteurs de l'étude.





Au cas par cas

De manière générale, grossesse et cancer du sein ne sont donc pas incompatibles. Ces résultats jouent en faveur des femmes souhaitant un enfant, mais il est tout de même important d’y regarder de plus près.

« Les résultats confirment que la grossesse après un cancer du sein ne doit pas être découragée, même pour les femmes avec un cancer ER+, explique le Dr Lambertini. Cependant, au moment de décider du temps d’attente avant de l’entamer, les patients et les médecins doivent évaluer le risque personnel de rechute pour chaque femme, en particulier pour celles sous hormonothérapie. »