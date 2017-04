Campagne argentine

Cancer du sein : des tétons qui chantent pour déjouer la censure

Une association argentine a imaginé une vidéo montrant des seins entonnant une chanson pour contourner les règles de censures appliquées par les réseaux sociaux.

« Couvrez ce sein que je ne saurai voir ». Cette réplique de Molière dans Le Tartuffe est devenu la politique des réseaux sociaux sur la nudité. Toute image où des tétons sont visibles sont censurées, « même lorsqu’il s’agit de sensibiliser au cancer du sein », s’insurge l’association argentine Movimiento ayudo cáncer de mama (Macma) estimant « qu’il est temps de parler plus fort que cette censure ».

Et cette association n’a pas froid aux yeux. Avec l’aide de l’agence de communication David, elle a imaginé une vidéo osée et burlesque montrant des seins dotées de bouche interprétant une chanson entêtante intitulée « Tout le monde aime les seins ». « Sauf le cancer, et c’est pour cela qu’il faut en prendre soin », ajoute l’association.

Dans cette vidéo, ce message est lancé par des femmes jeunes et des plus âgées pour rappeler que le cancer peut toucher notre sœur, notre mère ou notre grand-mère. Des femmes ayant subi l’ablation d’un sein ont aussi accepté de s’afficher seins nus. Sans oublier les hommes qui peuvent eux aussi développer un cancer du sein.