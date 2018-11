Stress, sommeil, dépression : comment les câlins améliorent notre vie

Les bienfaits des câlins sur le moral ne sont plus à démontrer. Le contact physique et affectif du câlin permet de rassurer et de diminuer les tensions. Mais si l'intérêt est évident en cas de souffrance psychologique, qu’en est-il chez les enfants ou sur le système immunitaire ? Pourquoi est-il si important de se faire des câlins dans un couple.

Les câlins essentiels dans le développement de l'enfant

L'expérience du Dr Bowlby (1) pendant la Seconde Guerre mondiale est restée célèbre. À cette période, les enfants abandonnés ne bénéficiaient pas de câlins de la part du personnel des orphelinats. Nombreux étaient les bébés qui arrêtaient de s'alimenter et de dormir jusqu'à en mourir dans certains cas.

Le Dr Bowlby est devenu le premier médecin à comprendre l’importance des câlins et du contact physique dès le plus jeune âge pour aider les enfants non seulement à survivre, mais aussi à grandir et devenir autonomes.

Les câlins pour renforcer le système immunitaire

D'après une expérience scientifique menée sur 406 patients (2), plus le nombre de câlins est important dans la journée, et plus le risque de développer une maladie virale diminue. Ce serait d'ailleurs le cas à n'importe quel âge, y compris chez les enfants.

Les bienfaits des câlins sur le couple

Prendre son partenaire dans les bras permet non seulement de réduire le stress, mais aussi d'obtenir une sensation de chaleur et de réconfort. Une étude portant sur 514 participants (3) a montré que le niveau de satisfaction général dans le couple augmente avec le nombre de câlins quotidiens.

D'après les auteurs de cette étude, lorsque l'on se sent plus attiré et amoureux de son partenaire, on a tendance à plus se câliner. Mais plus on se câline, et plus on ressent de l'attraction et de l'affection. C'est donc un cercle vertueux qui se met en place et qui entretient la relation amoureuse grâce au câlin.

McLeod, S. A. (2007). Bowlby's attachment theory. Retrieved from https://www.simplypsychology.org/bowlby.html Cohen S et al "Does hugging provide stress-buffering social support? A study of susceptibility to upper respiratory infection and illness.Psychol Sci. 2015 Feb;26(2):135-47. Van Anders SM, Edelstein RS, Wade RM, Samples-Steele CR. Descriptive experiences and sexual vs. nurturant aspects of cuddling between adult romantic partners. Arch Sex Behav. 2013 May;42(4):553-60.