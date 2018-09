Activité physique : 1,4 milliards d’adultes dans le monde ne bougent pas assez

C’est une nouvelle étude alarmante que publie The Lancet Global Health cette semaine : plus d’1,4 milliards d’adultes ne pratiquent pas assez d’activité physique dans le monde. Pas assez d’activité physique cela signifie moins de 2h30 par semaine d’effort modéré comme le vélo ou la marche rapide ou 1h15 d’activité plus énergique comme la course ou les sports d’équipes.

Alors qu’on prédit qu'un quart de la population mondiale sera obèse d'ici 2045, le manque d’activité physique peut aussi être responsable de maladies cardiovasculaires, de diabète, de démence ainsi que de certains cancers, rappelle l’OMS dans son rapport relayé par Libération.

Le Koweït et l’Arabie saoudite : derniers de la classe

Dans cette étude mondiale, le Koweït et l’Arabie saoudite arrivent derniers avec plus de la moitié des adultes qui ne bougent pas assez. 40% des habitants des Etats-unis ne bougent pas assez non plus, tandis qu’en Amérique latine et dans les pays occidentaux ce sont 30% des adultes qui ne font pas assez d’activité. La cause ? Un travail sédentaire et des voitures individuelles pour se déplacer.

À l’inverse, les habitants des pays à bas-revenus comme les pays d'Asie du sud-est ou ceux d’Afrique subsaharienne sont ceux qui ont le moins de problèmes de sédentarité.

Comment faire pour avoir une activité physique régulière ?

Entre la vie de famille, le travail et les sorties : pas facile d’avoir une activité physique régulière. Pourtant réussir à rester actif est vraiment un acte bénéfique pour de nombreuses raisons.

Pas besoin de courir le marathon trois fois par semaine, mais des actes simples comme : remplacer la voiture par la marche pour effectuer ses petites courses, descendre deux stations avant son arrêt de métro et finir sa course à pieds, préférer les escaliers à l’ascenseur, ne pas emprunter les tapis roulants, ou encore faire de grandes promenades le week-end.