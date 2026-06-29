Lait maternel : quels sont ses vrais effets sur le sommeil des nourrissons ?

L'ESSENTIEL L'OMS recommande l’allaitement maternel exclusif pendant les six premiers mois du bébé en raison de ses nombreux bienfaits avérés sur sa santé.

L'étude montre que les nourrissons allaités sont moins susceptibles de souffrir d'un manque de sommeil à l'âge d'un an.

Plus l'allaitement est long, plus la qualité et la quantité de sommeil du bébé sont grandes.

De nombreuses idées circulent sur l’allaitement maternel. L’une des plus répandues est que les nourrissons allaités dorment moins ou nécessitent des tétées plus fréquentes, notamment la nuit. Une étude japonaise menée auprès de plus de 82.000 enfants déconstruit ce mythe.

Les résultats ont été détaillés dans l'European Journal of Clinical Nutrition le 31 mars 2026.

Bébé : plus l'allaitement est long, moins les nuits sont courtes et perturbées

Pour évaluer l’impact de l’allaitement sur le sommeil des bébés, les chercheurs de l'Université de Toyama (Japon) ont repris les données d’une cohorte portant sur 82.918 couples mère-enfant. Les mamans ont répondu à un questionnaire portant sur leurs pratiques d'alimentation sur les six premiers mois de vie de leur nourrisson. Les bébés ont ensuite été répartis en 4 groupes. Le premier a été exclusivement nourri au lait infantile pendant les 6 premiers mois. Le second a été allaité au sein moins de six mois. Les bébés du troisième ont eu leur lait maternel complété avec du lait infantile. Le quatrième groupe était composé de nourrissons allaités exclusivement au sein pendant six mois.

Lorsque les enfants ont atteint l'âge d'un an, les parents ont rempli un autre questionnaire concernant les nuits de leur petit. Les bébés dormant moins de 11 heures par jour étaient considérés comme ayant un sommeil insuffisant.

Résultats : tous les groupes ayant reçu du lait maternel dormaient plus que les nourrissons exclusivement nourris au lait artificiel. Alors que les bébés n'ayant eu que du lait artificiel pendant les six premiers mois avaient 12,2 % de risques d’avoir un sommeil insuffisant, ce taux tombait à 10,2 % chez les nourrissons allaités moins de six mois. Lorsque l'allaitement était complet (six mois) et complété par du lait artificiel, le risque était de 9,7 %. Les bébés allaités à 100 % pendant les 6 premiers mois avaient les nuits les moins agitées, avec un risque de sommeil insuffisant de 8,8 % à un an.

"Après ajustement pour un large éventail de facteurs maternels, infantiles et environnementaux, les nourrissons exclusivement allaités pendant six mois avaient 23 % moins de risques de souffrir d'un sommeil insuffisant que ceux nourris uniquement au lait infantile", expliquent les auteurs dans leur communiqué, avant de préciser qu’ils avaient mis en évidence une association dose-réponse : plus la durée de l'allaitement était longue, plus le risque de sommeil insuffisant diminuait.

Hormones, microbiote : comment le lait maternel aide à réguler les nuits des bébés

"Cette étude dément l’idée reçue selon laquelle les bébés allaités dorment moins parce que le lait maternel est digéré plus rapidement. Nos résultats suggèrent que ces inquiétudes ne devraient pas dissuader les parents d’envisager l’allaitement maternel et ses nombreux bienfaits reconnus", explique Yuri Nakagawa, auteure principale de l’étude.

La scientifique et ses collègues avancent plusieurs hypothèses pour expliquer les bienfaits de l’allaitement sur le sommeil des bébés. "Alors que la composition nutritionnelle du lait infantile reste relativement constante, celle du lait maternel s'adapte aux besoins changeants du nourrisson. Pour aider à établir et à réguler l'horloge biologique et le cycle veille-sommeil du bébé, la mélatonine, une hormone qui favorise l'endormissement et améliore la qualité du sommeil, est sécrétée dans le lait maternel la nuit. Les nouveau-nés ne produisant que de faibles quantités de mélatonine, celle du lait maternel pourrait contribuer au développement de rythmes de sommeil sains. De plus, le lait maternel contient du tryptophane, un acide aminé nécessaire à la production de mélatonine. Fait intéressant, les concentrations de tryptophane dans le lait maternel sont également plus élevées la nuit".

Autre explication possible : le lait maternel influence le développement d'un microbiote intestinal sain chez le nourrisson. Ceci pourrait également contribuer au développement de cycles veille-sommeil réguliers et à une meilleure qualité de sommeil.