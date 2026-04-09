Quelles sont ces maladies qui affectent la santé physique et mentale ?

L'ESSENTIEL Jusqu'à présent, les troubles mentaux et les maladies physiques étaient considérés comme des pathologies de type très différent.

Une étude révèle qu'un grand nombre de ces pathologies ont des points communs génétiques importants.

Elle a, en effet, découvert que des facteurs de risque génétiques se chevauchaient dans 42 % des cas.

Les maladies mentales et physiques sont très souvent vues comme des entités distinctes aussi bien par les professionnels de santé que le grand public. Mais de nouvelles recherches de l’université du Colorado à Boulder révèlent qu’un grand nombre de ces pathologies sont liées… génétiquement.

Cette découverte a fait l’objet d’un article dans la revue Nature Communications paru en février 2026.

Des risques génétiques communs dans 42 % des cas

"Ce qui est surprenant, ce n’est pas tant le lien entre les troubles psychiatriques et les troubles médicaux, mais plutôt l’ampleur de ce lien", explique Andrew Grotzinger, auteur principal de l’étude dans un communiqué. "Au niveau génétique, nous avons constaté un tel chevauchement qu’il ne s’agit pas vraiment de deux catégories de maladies distinctes".

Le chercheur et son équipe se sont intéressés aux similarités entre les pathologies psychiques et physiques après avoir observé que les patients souffrant d’un trouble psychiatrique avaient fréquemment d’autres pathologies. Par exemple, 41 % d’entre eux avaient quatre maladies ou plus. Soupçonnant des facteurs génétiques, ils ont analysé le matériel génétique et les informations de santé de 1,9 million de personnes. Les scientifiques ont cherché quels segments d’ADN étaient associés à 73 maladies physiques réparties dans huit domaines (neurologique, respiratoire, circulatoire, digestif, endocrinien/métabolique, génito-urinaire, musculo-squelettique et cancérologie) et 13 troubles psychiques. En comparant les résultats, ils ont découvert que des facteurs de risque génétiques se chevauchaient dans 42 % des cas.

Plus précisément, les troubles neurodéveloppementaux, comme le TDAH, avaient plus de points communs génétiques avec les maladies physiques que d'autres pathologies psychiatriques. Les volontaires touchés par la dépression majeure, le syndrome de stress post-traumatique ou des troubles liés à l'usage de substances psychoactives présentaient également un risque élevé de maladies physiques.

La schizophrénie était de son côté souvent associée à des problèmes gastro-intestinaux, la bipolarité à des troubles génito-urinaires et à des troubles du sommeil. La dépression et l’anxiété semblaient aller de pair avec les maladies cardiovasculaires.

Mais, l’association problème psychique et corporel n’était pas présente pour toutes les pathologies. Par exemple, les troubles compulsifs, comme le trouble obsessionnel-compulsif et le syndrome de Gilles de La Tourette, étaient rarement liés à des maladies physiques et semblaient même avoir un effet protecteur contre les troubles digestifs.

Santé mentale et physique : mieux prévenir et mieux soigner

Après cette découverte, les chercheurs avancent que la poursuite des travaux sur les fragments génétiques communs entre maladies physiques et psychiques pourrait aider à développer des thérapies ciblant simultanément la santé physique et mentale. Le dépistage et la prévention pourraient aussi être facilités en étudiant le profil génétique des patients.

Selon le Dr Grotzinger, cette étude montre en premier lieu que "la prise en charge des troubles mentaux peut contribuer grandement à améliorer la santé globale".

"On peut demander à quelqu'un de cracher dans un tube ou de prendre sa tension pour diagnostiquer une maladie physique, mais nous n'avons pas ces outils pour les troubles psychiatriques, ce qui explique pourquoi certains les considèrent comme plus ésotériques et moins concrets. Les troubles psychiatriques sont tout aussi réels que n'importe quelle maladie physique. Nos résultats viennent étayer cette affirmation", conclut l'expert.