Méningite : une menace ignorée qui continue de faire des centaines de milliers de morts

L'ESSENTIEL Selon une étude, 259.000 personnes sont mortes de la méningite et 2,5 millions ont été infectées par la maladie dans le monde en 2023.

Les enfants de moins de 5 ans représentaient plus d'un tiers des décès.

Le faible poids à la naissance, la courte durée de grossesse et la pollution de l'air intérieur étaient les principaux facteurs de risque de mortalité liée à la méningite.

"La méningite demeure la principale cause infectieuse de handicaps neurologiques dans le monde, touchant de manière disproportionnée les enfants de moins de 5 ans et les populations africaines", selon une équipe internationale de chercheurs. Jusqu’à présent, les estimations mondiales se concentraient sur dix catégories d’agents pathogènes. Dans une nouvelle étude, les scientifiques ont ainsi voulu évaluer la charge de la méningite attribuable à 17 agents pathogènes. Pour ce faire, ils ont utilisé la recherche "Global Burden of Diseases, Injuries, and Risk Factors (GBD) 2023", qui quantifie l’ampleur comparative des pertes de santé causées par les maladies, les traumatismes et les facteurs de risque, selon l’âge, le sexe et la situation géographique, au fil du temps. "Nous avons estimé la mortalité liée à la méningite et la morbidité, intégrant des données issues de l'état civil, des autopsies verbales, de la surveillance, des données hospitalières et des revues systématiques."

259.000 personnes sont décédées de la méningite en 2023

Au total, les auteurs ont dénombré 259.000 décès liés à cette inflammation des tissus qui entourent le cerveau et la moelle épinière et 2,54 millions de nouveaux cas de méningite dans le monde en 2023. Les enfants de moins de 5 ans représentaient plus d'un tiers des décès. "Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis, les entérovirus non poliomyélitiques et d'autres virus étaient les principales causes de décès, les entérovirus non poliomyélitiques étant responsables du plus grand nombre de cas", peut-on lire dans les résultats publiés dans la revue The Lancet Neurology. Les quatre agents pathogènes de la méningite évitables définis par l'OMS (S. pneumoniae, N. meningitidis, Haemophilus influenzae et streptocoque du groupe B) ont contribué à 98.700 décès et à 594.000 cas. Parmi les personnes décédées la maladie et celles infectées en 2023, les principaux facteurs de risque de décès étaient l'insuffisance pondérale à la naissance, suivie de la prématurité et de la pollution de l'air (intérieure et extérieure).

D’après les travaux, le fardeau de la méningite est resté disproportionnellement élevé dans les pays à faible revenu, en particulier dans la "ceinture africaine de la méningite", où le Nigéria, le Tchad et le Niger ont enregistré les taux de mortalité et d'infection les plus élevés. Sur ces territoires, les agents pathogènes Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis, les entérovirus non poliomyélitiques et d'autres virus étaient les principales causes de décès, tandis que les entérovirus non poliomyélitiques étaient responsables du plus grand nombre de cas.

Méningite : "les progrès sont insuffisants pour atteindre les objectifs de l'OMS pour 2030"

"Bien que la mortalité et l'incidence aient considérablement diminué depuis 1990, les progrès sont insuffisants pour atteindre les objectifs de l'OMS pour 2030", ont signalé les chercheurs. Ils soulignent que des efforts accrus, notamment l'élargissement des programmes de vaccination, une meilleure gestion des antibiotiques, un meilleur accès aux soins et le renforcement du diagnostic et de la surveillance de la méningite, sont essentiels pour réduire davantage la maladie à l'échelle mondiale et la charge de sa morbidité qui est "imputable à la fois à des agents pathogènes courants et à des agents pathogènes non bactériens émergents."