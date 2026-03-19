Hygiène de vie : 3 habitudes qui vous épargneront le stress

L'ESSENTIEL La flexibilité psychologique est la capacité d'adapter vos pensées, vos émotions et vos comportements à l'évolution des situations d'une manière équilibrée et constructive. Elle permet d'affronter efficacement les situations stressantes.

Un petit déjeuner sain, de l'exercice et une bonne nuit de sommeil aideraient à la développer.

À l'inverse, la consommation de fast food et le manque de sommeil favorisent la rigidité de pensée.

Les personnes ayant une grande flexibilité psychologique sont moins susceptibles d’être bloquées par le stress. C’est-à-dire celles qui parviennent à adapter leurs pensées, leurs émotions et leurs comportements aux situations changeantes de manière équilibrée et constructive. "Le genre de personne qui rate un vol et qui, au lieu de paniquer, s'adapte calmement à la situation. Cette personne peut encore ressentir du stress, mais elle est mieux à même de le gérer grâce à sa flexibilité psychologique", explique la Pr Lina Begdache qui a travaillé sur ce sujet.

Des chercheurs ont découvert que certaines habitudes de vie saines renforcent cette capacité. Ils les ont présentées dans un article paru dans Journal of American College Health.

Alimentation, sommeil et activité physique : les clés pour une meilleure flexibilité psychologique

L’équipe a interrogé environ 400 étudiants sur leurs habitudes en matière d’alimentation, de sommeil et d’activité physique. Leur flexibilité psychologique et leur résilience face au stress ont aussi été évaluées par le questionnaire. "Les résultats montrent que des habitudes saines et régulières, comme la pratique régulière d'une activité physique et la prise d'un petit-déjeuner, favorisent la flexibilité psychologique, ce qui renforce la résilience mentale et aide à mieux gérer le stress", soulignent les auteurs dans un communiqué.

Plus précisément : pour avoir une meilleure flexibilité psychologique, il faut prendre un petit-déjeuner au moins cinq fois par semaine, dormir au moins six heures par nuit et faire quotidiennement plus de 20 minutes d’exercices physiques. Autre option (peu digeste pour certains) : consommer de l'huile de poisson plusieurs fois par semaine soutiendrait aussi la flexibilité psychologique, selon l’étude.

Assez logiquement : une faible flexibilité psychologique, ou rigidité dans la pensée, était associée de son côté à de mauvaises habitudes comme la consommation de restauration rapide et un manque de sommeil.

Améliorer sa flexibilité psychologique réduit le poids du stress

"La nouveauté (dans cette étude), c'est que l'alimentation et le mode de vie ne suffisent pas à eux seuls à vous rendre résilient (face aux évènements). Ils contribuent à développer la flexibilité psychologique, ce qui, à son tour, fait de vous une personne résiliente", explique Lina Begdache.

"Lorsque nous sommes stressés, nous avons l’impression de ne faire qu’un avec le stress. Nous le vivons. Mais la flexibilité psychologique consiste à prendre du recul et à se demander : “Je ressens cela à cause de cela. Que puis-je faire ?” Identifier ses émotions permet parfois de trouver une solution", explique l’experte qui encourage les personnes sous pression à faire attention à leur hygiène de vie, et plus particulièrement à leur alimentation, leur sommeil et leur activité physique.